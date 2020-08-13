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  • У Раков будет продуктивный день, а Козерогам нужно проявлять осмотрительность, — гороскоп от Глобы на сегодня
13 августа 2020, четверг, 11:15 39
Lifestyle 2020-08-13T11:15:01+03:00
Українські Новини
У Раков будет продуктивный день, а Козерогам нужно проявлять осмотрительность, — гороскоп от Глобы на сегодня

У Раков будет продуктивный день, а Козерогам нужно проявлять осмотрительность, — гороскоп от Глобы на сегодня

Елена Новикова
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Гороскоп от Павла Глобы на 13 августа. Фото: pixabay
Гороскоп от Павла Глобы на 13 августа. Фото: pixabay

В то время, как в августе представители 4 знаков зодиака смогут встретить вторую половинку, сегодня астролог не рекомендует решать важные вопросы, работать с документами. Однако в этот день следует окончательно определиться в своих желаниях, ведь есть шанс, что их удастся воплотить в жизнь. Подробнее о том, что ждет представителей всех знаков в четверг, 13 августа, рассказал Павел Глоба.

Овен

Овнов ждет беззаботный день, который подарит незабываемые моменты. Тепло и нежность в отношениях с любимым человеком будут делать представителей этого знака счастливее. Ждите романтического сюрприза.

Телец

День подарит встречу с влиятельным человеком. В четверг все изменится к лучшему. День удачен для коммуникаций и новых знакомств. Идеи Тельцов начнут реализовываться.

Близнецы

Звезды рекомендуют Близнецам больше времени находиться на свежем воздухе. У представителей этого знака в четверг появятся новые идеи и откроются новые возможности.

Рак

День для Раков окажется максимально продуктивным. Все задачи представители знака выполнят оперативно. Проблемы уже позади, поэтому можете продолжать вдохновенно работать.

Лев

Первая половина дня для Львов будет не очень продуктивной. Вероятно, они будут невнимательны и слишком расслаблены. Астролог советует выспаться и заняться несложным делом.

Дева

В четверг Девы будут пользоваться повышенным вниманием со стороны противоположного пола. Звезды не советуют флиртовать с незнакомцами, если у представителей этого знака есть постоянный партнер.

Весы

У Весов не предвидится значительных поводов для тревог. Есть все шансы провести среду позитивно и с продуктивным результатом.

Скорпион

Посвятите свободное время планированию. Хороший день для духовных поисков. Звезды рекомендуют Скорпионам убедиться в том, что они довели начатое до конца и сделали все, что могли, чтобы их работа была выполнена наилучшим образом.

Стрелец

Стрельцам в четверг удастся реализовать намеченные планы на день. Будьте внимательными, ведь велика вероятность конфликтных ситуаций с партнерами или начальством, в результате которых представители знака могут пострадать.

Козерог

Проявляйте осмотрительность, ведь сплетни и злые языки постараются навредить. Не вмешивайтесь в чужие разговоры, а тем более в споры.

Водолей

Благоприятный день для принятия важных решений, начала новой деятельности. Возможно, у Водолеев появится возможность изменить что-то в своей жизни. Они смогут успешно довести до конца начатые дела.

Рыбы

Неповторимость и загадочность Рыб привлекут представителей противоположного пола. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей, о которых представители знака никогда не забывали.

Как сообщали Українські Новини, 7 августа Венера перешла в знак Рака. Астролог рассказала, что ждать от этого периода и какие есть риски.

Также синоптик прогнозирует, что теплый сентябрь сменит аномально холодный октябрь.

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