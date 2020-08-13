Казахстан возобновляет авиарейсы в Украину с 17 августа

В то время, как МАУ отменила рейсы в десять городов Европы до сентября, Казахстан решил возобновить авиарейсы в Украину с 17 августа.

Об этом говорится в сообщении министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, передают Українськi Новини.

"В соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 11 августа, с учетом рекомендаций Министерства здравоохранения РК, уровня эпидемиологической обстановки согласно карте Всемирной организации здравоохранения с 17 августа 2020 года поэтапно возобновляются международные полеты в Объединенные Арабские Эмираты, Республику Беларусь, Германию, Нидерланды, Египет, Украину и Российскую Федерацию", - говорится в нем.

Согласно сообщению, министерством совместно с авиационными властями вышеуказанных стран предварительно проработан вопрос возобновления регулярных пассажирских рейсов.

Так, указанные страны поддерживают возобновление полетов с Казахстаном с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований (термометрия, социальное дистанцирование, масочный режим, ПЦР тестирование).

Как сообщали Українськi Новини, в Украине начали брать сбор за вылет пассажиров.



Кроме того, со 2 августа Turkish Airlines снова летает из Харькова.