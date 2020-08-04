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04 августа 2020, вторник, 20:43 538
Общество 2020-08-04T20:43:47+03:00
Українські Новини
МАУ отменила рейсы в десять городов Европы до сентября

МАУ отменила рейсы в десять городов Европы до сентября

Валерия Драгомирова
Евросоюз, Европа, МАУ, Коронавирус, Отмена рейса, Отмена рейсов
Самолет. Фото: Pixabay
Самолет. Фото: Pixabay

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" отменила рейсы в 10 городов Европы до сентября, в то время, как полностью отменила рейсы в 6 городов до 15 августа

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

Указывается, что в связи с запретом Евросоюза на свободное пересечение границы Шенгенской зоны для граждан Украины, МАУ несколько сократила полетную программу.

В частности, компания отменила до конца месяца рейсы из/в Ларнаку, Франкфурт, Баку, Прагу, Вену, Кишинев, Берлин, Афины, Рим, Барселону.

При этом частота рейсов на ряде маршрутов из Киева изменится, в том числе в Лондон из-за нестабильного спроса решено оставить вылеты 9, 28, 30 и 31 августа, в Ниццу - обратные рейсы каждую субботу, в Торонто -  1, 15 и 29 августа с возвращением в Киев соответственно 2, 16 и 30 августа, в Милан - обратные рейсы еженедельно, в Неаполь - каждую субботу, в Дубай - по пятницам и субботам до 28 августа, с дополнительным рейсом 5 августа и рейсами по четвергам в период 13-27 августа, в Стамбул - каждый вторник, четверг, субботу и воскресенье с дополнительным рейсом 5 августа и дополнительно по пятницам в период 7-28 августа, в Тель-Авив - в четверг, субботу и воскресенье, с дополнительным рейсом 31 августа, в Мадрид - по пятницам в период 7-28 августа, с дополнительным рейсом 31 августа.

Внутренние рейсы в августе будут осуществляться по направлениям Одесса, Херсон и Львов.

В Херсон из Киева можно будет добраться по средам, пятницам и воскресеньям (назад - в понедельник, четверг и субботу), в Одессу - ежедневно, во Львов - по пятницам 21 и 28 августа (назад - 24 и 30 августа).

Как сообщали Українськi Новини, МАУ хочет ввести сбор для улучшения инфраструктуры аэропортов

Ранее МАУ запустила чартерные рейсы в Турцию и Египет. 

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