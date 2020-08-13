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13 серпня 2020, четвер, 11:09 8
Суспільство 2020-08-13T12:30:04+03:00
Українські Новини
Казахстан відновлює авіарейси в Україну з 17 серпня

Казахстан відновлює авіарейси в Україну з 17 серпня

Валерия Драгомирова
Казахстан, Відкриття авіарейсів, авіарейси
Літак. Фото: pixabay
Літак. Фото: pixabay

Казахстан вирішив відновити авіарейси в Україну з 17 серпня, тоді як МАУ скасувала рейси в десять міст Європи до вересня.

Про це сказано в повідомленні міністерства індустрії та інфраструктурного розвитку Казахстану, повідомляють Українські Новини.

"Згідно з рішенням Міжвідомчої комісії щодо недопущення виникнення та розповсюдження коронавірусної інфекції на території Республіки Казахстан від 11 серпня, з урахуванням рекомендацій Міністерства охорони здоров'я РК, рівня епідеміологічної обстановки згідно карті Всесвітньої організації охорони здоров'я з 17 серпня 2020 року поетапно поновлюються міжнародні польоти в Об'єднані Арабські Емірати, Республіку Білорусь, Німеччину, Нідерланди, Єгипет, Україну і Російську Федерацію", — сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, міністерством спільно з авіаційними властями вищевказаних країн попередньо опрацьовано питання відновлення регулярних пасажирських рейсів.

Так, зазначені країни підтримують відновлення польотів з Казахстаном з дотриманням санітарно-епідеміологічних вимог (термометрія, соціальне дистанціювання, масковий режим, ПЛР тестування).

Як повідомляли Українські Новини, в Україні почали брати збір за виліт пасажирів. Крім того, з 2 серпня Turkish Airlines знову літає з Харкова.

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