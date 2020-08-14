До 1700% годовых: в НБУ рассказали, чем грозят "кредиты без паспорта и с нулевой ставкой"

В то время, как во время карантина банки начали выдавать меньше кредитов населению и бизнесу, зачастую украинцы обращаются за деньгами в небанковские финучреждения, которые зачастую хитрят во время заключения договора и не договаривают много важных моментов, в результате чего долг может вырасти в разы. "Кредиты без паспорта и справки о доходах", "кредиты под 0% за 10 минут", "ссуды клиентам с плохой кредитной историей" - именно так свои услуги часто рекламируют небанковские финансовые учреждения. Однако кредит "под 0%" может легко превратиться в кредит "под 1700% годовых"?

Чтобы не стать жертвой подобного лукавства фунучреждений Нацбанк на своем сайте рекомендует обратить внимание на три важных момента при подписании договора с небанковской финансовой компанией.

Первый - ставка 0% может действовать в течение льготного периода.

Особенность микрокредитов в том, что ставка 0% или 0,01% может действовать в течение льготного периода. Например, 5 дней. После этого вступают в действие обычные тарифы. А здесь могут скрываться 100%, 700% и даже 1700% годовых.

Кстати, годовую процентную ставку финансовые компании указывают неприметным обозначением APR (Annual Percentage Rate, годовая ставка), на которое клиенты могут даже не обратить внимание.

Второй - небанковские финучреждения указывают ставку по кредиту 1-2%. Но это ставка за один день.

Рекламируя кредиты, микрофинансовые компании обычно указывают проценты за один день пользования кредитом. Условные 1-2% действительно выглядят привлекательно. Несмотря на небольшой платеж, условно 10-20 гривен в день, клиент может не беспокоиться из-за просрочки и несвоевременное выполнение своих обязательств. Однако после этого срабатывают штрафы, комиссии и начисляется пеня.

Третий - стоит сразу четко разобраться с графиком погашения кредита и штрафами в случае просрочки платежа.

Именно штрафы за просрочку могут увеличить долг клиента в разы. Некоторые микрофинансовые компании в случае просрочки автоматически увеличивают ставку по кредиту. К тому же добавляется еще и штраф (например, 2% от просроченного платежа в первый день просрочки и еще плюс 2% каждый следующий день) и пеня (например, 1,5% от суммы кредита за каждый день просрочки).

Как рассчитать полную ставку по микрокредиту?

Представим, что вы взяли микрокредит 5 тыс. грн на 30 дней. В течение льготного периода - 5 дней - действует ставка 0,01% в день. Остальные месяцы действует обычная ставка - 2% в день. Вы должны будете вернуть полное тело кредита - 5 тыс. грн. Но сколько вы заплатите процентов? Предположим, что вы не допускали просрочки и небанковское финансовое учреждение не применяло никаких санкций. В таком случае за первые пять дней вы заплатите только 2,5 грн. Но остальные месяцы проценты составят - 2,5 тыс. грн. То есть общая выплата по кредиту составит не более 7,5 тыс. грн. Проценты составят половину суммы взятого кредита.

Напомним, НБУ разработал программу ипотеки для населения под 10%.

Также сообщалось, на что обращать внимание, чтобы не получить неоправданный четырехкратный долг при заключении договора с банком.