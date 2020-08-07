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07 августа 2020, пятница, 06:15 3556
Финансы 2020-08-07T07:00:22+03:00
Українські Новини
Договор с банком. На что обращать внимание, чтобы не получить неоправданный четырехкратный долг

Договор с банком. На что обращать внимание, чтобы не получить неоправданный четырехкратный долг

Кира Молчанова
НБУ, Кредит, Кредитные карточки, банковские карты
Кредитная карта. Фото: pixabay
Кредитная карта. Фото: pixabay

Анкета или договор, который подписывает клиент банка при оформлении карты может в некоторых случая приравниваться к кредитному договору с банком, поэтому иногда держатели карт рискуют получить долг по кредиту, о котором не знали. В пресс-службе НБУ рассказали, как этого избежать.

Ситуация, когда при оформлении платежной карты клиент подписывает анкету-заявление или договор на обслуживание банком, а ему кроме обычной платежной карточки дополнительно вручают еще и кредитную с лимитом 5 тыс. грн. Стандартным требованием при этой процедуре является "поставить галочку" об ознакомлении с условиями и правилами обслуживания. Иногда клиент по умолчанию обязывается следить за изменением условий обслуживания на вебсайте банка. Если такой карточкой не пользоваться, но и не закрыть, то через несколько лет кредитный лимит превратился в долг по кредиту. Сумма состояла из процентов за пользование кредитом, пени и непосредственно тела кредита.

Специалисты говорят, что такая анкета или договор присоединения могут быть фактически кредитному договору с банком. Согласно Гражданскому кодексу Украины такие документы приравниваются к кредитным договорам. Однако даже в таких анкетах должны быть прописаны основные условия финансовой услуги. Если этой информации нет, финансовое учреждение нарушает права. Подписывая такую ​​анкету или договор присоединения, в перспективе можно получить обязательства, несмотря на то, что клиент мог не полностью понять условия пользования кредитным лимитом.

Как избежать такой ситуации?

  • обращать внимание на стоимость пользования кредитным лимитом. Эта информация должна быть указана в правилах и условиях, размещенных на сайте. Также финансовое учреждение обязано указывать в анкете-заявлении стоимость услуг, а в договоре присоединения - штрафы в случае просрочки.
  • обращать внимание на то, что по условиям договора финансовое учреждение может получить право изменять в одностороннем порядке комиссии, тарифы, а также размер кредитного лимита. Однако, она обязана сообщать о соответствующих изменениях на своем веб-сайте за 30 дней до вступления их в действие.
  • взять в банке паспорт потребительского кредита, в котором отражена стоимость и основные условия кредитного лимита. Банк обязан его выдавать в случае кредита больше минимальной зарплаты (сейчас это 5238 грн.), иначе он нарушает Закон Украины "О потребительском кредитовании".

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