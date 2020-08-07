Договор с банком. На что обращать внимание, чтобы не получить неоправданный четырехкратный долг

Анкета или договор, который подписывает клиент банка при оформлении карты может в некоторых случая приравниваться к кредитному договору с банком, поэтому иногда держатели карт рискуют получить долг по кредиту, о котором не знали. В пресс-службе НБУ рассказали, как этого избежать.

Ситуация, когда при оформлении платежной карты клиент подписывает анкету-заявление или договор на обслуживание банком, а ему кроме обычной платежной карточки дополнительно вручают еще и кредитную с лимитом 5 тыс. грн. Стандартным требованием при этой процедуре является "поставить галочку" об ознакомлении с условиями и правилами обслуживания. Иногда клиент по умолчанию обязывается следить за изменением условий обслуживания на вебсайте банка. Если такой карточкой не пользоваться, но и не закрыть, то через несколько лет кредитный лимит превратился в долг по кредиту. Сумма состояла из процентов за пользование кредитом, пени и непосредственно тела кредита.

Специалисты говорят, что такая анкета или договор присоединения могут быть фактически кредитному договору с банком. Согласно Гражданскому кодексу Украины такие документы приравниваются к кредитным договорам. Однако даже в таких анкетах должны быть прописаны основные условия финансовой услуги. Если этой информации нет, финансовое учреждение нарушает права. Подписывая такую ​​анкету или договор присоединения, в перспективе можно получить обязательства, несмотря на то, что клиент мог не полностью понять условия пользования кредитным лимитом.

Как избежать такой ситуации?

обращать внимание на стоимость пользования кредитным лимитом. Эта информация должна быть указана в правилах и условиях, размещенных на сайте. Также финансовое учреждение обязано указывать в анкете-заявлении стоимость услуг, а в договоре присоединения - штрафы в случае просрочки.

обращать внимание на то, что по условиям договора финансовое учреждение может получить право изменять в одностороннем порядке комиссии, тарифы, а также размер кредитного лимита. Однако, она обязана сообщать о соответствующих изменениях на своем веб-сайте за 30 дней до вступления их в действие.

взять в банке паспорт потребительского кредита, в котором отражена стоимость и основные условия кредитного лимита. Банк обязан его выдавать в случае кредита больше минимальной зарплаты (сейчас это 5238 грн.), иначе он нарушает Закон Украины "О потребительском кредитовании".

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