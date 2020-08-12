В середине августа на Крещатике в Киеве проведут школьную ярмарку

Киевская городская государственная администрация (КГГА) решила провести на центральной улице города Крещатике школьную ярмарку 15-16 августа.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА, передают Українські Новини.

"Для обеспечения столичных школьников необходимыми для нового 2020/2021 учебного года товарами на Крещатике в эти выходные пройдет тематическая общегородская ярмарка. Об этом говорится в распоряжении КГГА № 1186. Школьная ярмарка будет проходить 15 и 16 августа с 09:00 до 20:00", - говорится в нем.

Согласно сообщению, по информации организатора мероприятия - коммунального предприятия "Киевский городской магазин", пока участие в ярмарке подтвердили 35 производителей и дистрибьюторов.

Они представят большой ассортимент товаров, среди которых, в частности: школьная форма, рюкзаки и портфели, одежда и обувь для школьников, канцтовары, необходимые аксессуары и тому подобное.

Монтаж конструкций и оборудования, необходимого для организации и проведения мероприятия, будет осуществляться с 9:00 14 августа, демонтаж - до 20:00 17 августа.

Местом проведения ярмарки была выбрана нечетная сторона нижнего тротуара улицы Крещатик от дома № 13/2 до дома № 23-А (в пределах улиц Архитектора Городецкого и Богдана Хмельницкого).

Городская власть обращает внимание участников школьной ярмарки на необходимость соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, ведь в столице продолжают действовать противоэпидемические ограничения.

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