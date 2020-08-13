После возвращения из Египта украинцам не нужно проходить изоляцию: какие правила действуют для туристов

С 8 июля Египет обновил правила въезда для иностранцев, в число которых также попадают и украинцы. Так, по приезду в страну, туристы обязаны предоставить справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до въезда.

Отмечалось, что ограничение не распространяется на иностранцев, прибывающих в туристические зоны Шарм-эш-Шейха, Табы, Хургады, Марса-Алама и Мерса-Матрух.

Если туристы решат выехать за пределы курортов, им не позволят это сделать без наличия негативных ПЦР-тестов.

Несмотря на это, Украина не вводила никаких дополнительных правил и ограничений для туристов, возвращающихся из Египта на родину. Так, министр министр инфраструктуры Владислав Криклий 15 июля заявил о том, что украинским туристам после возвращения из Египта не нужно будет проходить двухнедельную обсервацию или делать тест на коронавирус.

Это означает, что украинцы могут свободно пересекать границу Украины после отдыха в Египте.

Как сообщали Українські Новини, со слов украинского туриста, который отдыхал в Египте, отели в Шарм-эль-Шейхе заселены на 15%, а из-за кризиса в стране отстутствуют скидки.

Кроме того, до 31 октября в Египте отменили визовый сбор из-за пандемии коронавируса.