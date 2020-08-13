подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • После возвращения из Египта украинцам не нужно проходить изоляцию: какие правила действуют для туристов
13 августа 2020, четверг, 06:00 1594
Жизнь 2020-08-13T07:00:02+03:00
Українські Новини
После возвращения из Египта украинцам не нужно проходить изоляцию: какие правила действуют для туристов

После возвращения из Египта украинцам не нужно проходить изоляцию: какие правила действуют для туристов

Елизавета Кесельман
Украина, Египет, Туризм, Туризм в Украине, украинские туристы в Египте, Правила пересечния границ
Египет. Фото: tut1.ru
Египет. Фото: tut1.ru

С 8 июля Египет обновил правила въезда для иностранцев, в число которых также попадают и украинцы. Так, по приезду в страну, туристы обязаны предоставить справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до въезда.

Отмечалось, что ограничение не распространяется на иностранцев, прибывающих в туристические зоны Шарм-эш-Шейха, Табы, Хургады, Марса-Алама и Мерса-Матрух.

Если туристы решат выехать за пределы курортов, им не позволят это сделать без наличия негативных ПЦР-тестов.

Несмотря на это, Украина не вводила никаких дополнительных правил и ограничений для туристов, возвращающихся из Египта на родину. Так, министр министр инфраструктуры Владислав Криклий 15 июля заявил о том, что украинским туристам после возвращения из Египта не нужно будет проходить двухнедельную обсервацию или делать тест на коронавирус.

Это означает, что украинцы могут свободно пересекать границу Украины после отдыха в Египте. 

Как сообщали Українські Новини, со слов украинского туриста, который отдыхал в Египте, отели в Шарм-эль-Шейхе заселены на 15%, а из-за кризиса в стране отстутствуют скидки. 

Кроме того, до 31 октября в Египте отменили визовый сбор из-за пандемии коронавируса. 

Больше новостей о: Украина Египет Туризм Туризм в Украине украинские туристы в Египте Правила пересечния границ

В Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной ...
Египет обновил правила въезда для иностранцев...
Без дезинфекции, масок и паники: туристка из Украи...
25 туристических магнитов Украины: Зеленский анонс...
Без парада, но с возложением цветов. Как в Украине будут праздновать День Независимости
Путин и Макрон обсудили конфликт на Донбассе
Новости
Фермеры хотят выращивать в Украине в три раза больше голубики 07:00
С начала недели цены на арбузы в Украине постепенно начали снижаться: почем продают ягоду 06:30
В Украине увеличился импорт фруктов. Какие фрукты чаще всего ввозили в страну 06:00
Пенсии в Украине: как изменятся выплаты после внеочередного повышения "минималки" 05:45 Инфографика
Могут вырасти до шокирующего уровня. Что будет с ценами на газ после открытия рынка для населения 05:30
больше новостей
Укрзализныця увеличила зарплаты руководству, несмотря на падение перевозок 11:59
Турция изменила правила въезда туристов и провоза багажа: какие нововведения действуют 07:15 Список
Курс доллара
Как пандемия COVID-19 отразится на курсе доллара. Аналитики составили прогноз 05:00
Зарплата
Повышение зарплат и пенсий. Как увеличатся доходы украинцев 05:30
Двигатели "Мотор Сичи" сегодня не представлены в современных мировых нишах авиастроения, — Евгений Трескунов 18:19
больше новостей
Задержание на взятке в миллион.
В Киеве задержали организатора схемы хищения зерна из Госрезерва на миллионной взятке 18:47
К НАБУ и другим антикоррупционным органам нет доверия, они неэффективны и безуспешно тратят миллиарды из госбюджета, - эксперты 15:28
"ОПОРА" рассказала, как голосовать по новым бюллетеням на ближайших местных выборах 07:05
Двигатели "Мотор Сичи" сегодня не представлены в современных мировых нишах авиастроения, — Евгений Трескунов 18:19
Глава Окружного админсуда Киева Вовк снова не явился на допрос в НАБУ 11:07
больше новостей
МИД Украины устанавливает местонаходжение задержанных в Беларуси журналистов
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok