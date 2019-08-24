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24 августа 2019, суббота, 11:08 596
Общество 2019-08-24T11:28:19+03:00
Українські Новини
В Киеве начался альтернативный Марш защитников Украины

В Киеве начался альтернативный Марш защитников Украины

Марш защитников в Киеве на День независимости. Фото: Анастасия Гевко
Марш защитников в Киеве на День независимости. Фото: Анастасия Гевко

Сегодня, 24 августа, после официального Марша достоинства в Киеве, который прошел в честь Дня независимости Украины, начался Марш защитников. Об этом передает корреспондент Українських Новин с места событий.

Так, сообщается, что 11 тысяч человек начали альтернативный Марш защитников Украины по случаю Дня независимости в центре Киева. Шествие началось в 11:00 в Парке Тараса Шевченко.

Участники пройдут по бульвару Шевченко в направлении Бессарабского рынка и дальше по Крещатику до Майдана Незалежности.

Каких-либо нарушений правопорядка не зафиксировано.

По данным организаторов, всего на Марше ожидается около 10 тысяч людей.

Марш защитников в Киеве на День независимости. Фото: Анастасия ГевкоМарш защитников в Киеве на День независимости. Фото: Анастасия Гевко

Также зафиксировали первую машину из колонны Автомайдана.

Как сообщали Українські Новини, официальные торжественные мероприятия по случаю Дня независимости завершились в Киеве.

Торжественные мероприятия начались в 9:30 на Майдане Незалежности и завершили в 10:30. Сначала присутствующие почтили минутой молчания память погибших воинов антитеррористической операции. Затем военные акапельно исполнили гимн Украины. Также гимн спела певица Тина Кароль. После этого певица Алина Паш исполнила реп-композицию. Затем началось выступление Президента Владимира Зеленского. Кроме того, он наградил орденами правоохранителей.

Ранее Українські Новини публиковали программу мероприятий в Киеве ко Дню независимости в 2019 году.

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