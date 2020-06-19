В трех районах Киева до 30 июня отключат горячую воду: список адресов

В связи с тем, что в Киеве начали проводить гидравлические испытания тепловых сетей с 12 мая, горячую воду отключат в 3 районах столицы до 30 июня. Об этом сообщает пресс-служба "Киевтеплоэнерго", передают Українські Новини.

До 30 июня горячей воды не будет в трех районах: Подольском, Святошинском и Шевченковском.

Список адресов в Подольском районе

В Подольском районе горячей воды не будет по улицам Гречко Маршала, Сальского Владимира, Стеценко и Тираспольской.

Список адресов в Святошинском районе

В Святошинском районе горячей воды не будет по адресам: проспект Победы, ул. Кулибина, Чистяковская, Галагановская, Стрыйская, Червонозаводская, Червононозаводский переулок, Туполева Академика.

Список адресов в Шевченковском районе

В Шевченковском районе горячей воды не будет по адресам: проспект Победы, ул. Баумана, Гончарова, Эстонская, Кирпоноса, Невская, Ружинская, Салютная, Саратовская, Туполева Академика, Турчина Игоря, Уссурийский переулок, Щербакивского Даниила, Безручко Марка, Килинова, Краснодарская, Муромская, Александровская, Стеценко, Тешебаева.

Ранее Українські Новини сообщали, в ряде жилых массивов Киева возможен перебой водоснабжения 19-21 июня в связи с ремонтом насосной станции.

Также в Киеве обещали уменьшить сроки отключения горячей воды из-за гидравлических испытаний и планировали начать отключение с 9 апреля из-за карантина.