В центре Киева из-за аварии на подстанции две сотни домов остались без света

Во вторник, 9 июня, на подстанции "Вокзальная" произошла авария. В результате в центре Киева без электричества остались около 200 жилых домов.

Из-за аварии на подстанции "Вокзальная" обесточены около 200 жилых домов. Сразу после получения сигнала на место выехали аварийные бригады. Сейчас клиентов подсоединяют к резервным источникам питания.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на ДТЭК.

В данный момент свет отсутствует в домах по улицам: Бульварно-Кудрявская, Саксаганского, Толстого, Пирогова, бульвар Шевченко, Коцюбинского, Хмельницкого, Жилянская, Победы, Сечевых Стрельцов, Студенческая, Петлюры, Ветрова, Гончара, Дмитровская, Чеховский, Большая Житомирская, Сретенская , Златоустовская, Ярославов Вал, Антоновича, Большая Васильковская, Пушкинская, Паньковская, Крещатик, Тарасовская, Деловая, Дарвина, Круглоуниверситетская, Шелковичная и Малевича.

Предварительная причина отключения — повреждение воронки на одной из выходных линий распределительного пункта.

Как сообщали Українськi Новини, КабМин хочет изменить тарифы на электроэнергию для населения. Также в Украине хотят разделить тарифы на транспортировку и поставку электроэнергии, и сделать две отдельные платежки.