Кабмин назначил замминистра культуры "грантоеда" Шевченко, который критиковал Зеленского

Кабинет Министров назначил заместителем министра культуры и информационной политики Тараса Шевченко, который во время предвыборной компании критиковал Зеленского. Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. Шевченко являлся помощником депутатов Верховной Рады. Также он является основателем и директором общественного объединения "Центр демократии и верховенства права". В 2005 году совместно с коллегами основал общественную организацию "Институт Медиа Права" и возглавил ее. С июля 2006 года указом Президента Украины был назначен членом Национальной комиссии по утверждению свободы слова и развития информационной отрасли при Президенте Украины. Как сообщали Українські Новини, ранее премьер-министр Шмыгаль поддержал Александра Ткаченко на пост министра культуры,который вскоре после назначения на пост заявил, что нельзя запрещать показ фильмов с российскими актерами из черного списка.