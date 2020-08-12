Кабмин назначил замминистра культуры "грантоеда" Шевченко, который критиковал Зеленского

Кабинет Министров назначил заместителем министра культуры и информационной политики Тараса Шевченко, который во время предвыборной компании критиковал Зеленского.

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Шевченко являлся помощником депутатов Верховной Рады.

Также он является основателем и директором общественного объединения "Центр демократии и верховенства права".

В 2005 году совместно с коллегами основал общественную организацию "Институт Медиа Права" и возглавил ее.

С июля 2006 года указом Президента Украины был назначен членом Национальной комиссии по утверждению свободы слова и развития информационной отрасли при Президенте Украины.

Как сообщали Українські Новини, ранее премьер-министр Шмыгаль поддержал Александра Ткаченко на пост министра культуры,который вскоре после назначения на пост заявил, что нельзя запрещать показ фильмов с российскими актерами из черного списка.