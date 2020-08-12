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12 августа 2020, среда, 15:46 432
Кабмин 2020-08-12T16:45:01+03:00
Українські Новини
Кабмин назначил замминистра культуры "грантоеда" Шевченко, который критиковал Зеленского

Кабмин назначил замминистра культуры "грантоеда" Шевченко, который критиковал Зеленского

Надежда Комендантова
Кабмин, Тарас Шевченко, Назначение на должность, замминистра культуры
Тарас Шевченко. Фото:facebook.com/shevchenko.taras
Тарас Шевченко. Фото:facebook.com/shevchenko.taras

Кабинет Министров назначил заместителем министра культуры и информационной политики Тараса Шевченко, который во время предвыборной компании критиковал Зеленского.

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Шевченко являлся помощником депутатов Верховной Рады.

Также он является основателем и директором общественного объединения "Центр демократии и верховенства права".

В 2005 году совместно с коллегами основал общественную организацию "Институт Медиа Права" и возглавил ее.

С июля 2006 года указом Президента Украины был назначен членом Национальной комиссии по утверждению свободы слова и развития информационной отрасли при Президенте Украины.

Как сообщали Українські Новини, ранее премьер-министр Шмыгаль поддержал Александра Ткаченко на пост министра культуры,который вскоре после назначения на пост заявил, что нельзя запрещать показ фильмов с российскими актерами из черного списка.

 

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