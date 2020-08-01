Министр Ткаченко хочет назначить себе замом "грантоеда", который критиковал Зеленского

Руководитель "Центра демократии и верховенства права" Тарас Шевченко подал свою декларацию как кандидат на пост заместителя министра культуры.

Декларация Шевченко.Скриншот реестра НАПК

Как пишет "Политика Страны" в Telegramm, министр культуры Александр Ткаченко хочет сделать его своим замом, который бы курировал медиа и информполитику (то есть, выполнял функции расформированного Минстеця).

Шевченко перед президентскими выборами в 2019 году открыто выступал против кандидидата Владимира Зеленского. Например, обосновывал почему показ сериала "Слуга народа" является предвыборной агитацией.

Скриншот УП.

Также Тарас Шевченко сотрудничал с Бывшим премьером Украины Владимиром Гройсманом.

Гройсман и Шевченко. Скриншот

"В целом, это человек, близкий к тусовке персонажей вроде Лигачевой, которые во времена Порошенко обвиняли всех его критиков в работе на Кремль.

А уже после прихода к власти Зеленского сотрудники Центра, которым руководит Шевченко (в частности Игорь Розкладай), были одними из главных идеологов репрессивных законопроектов о медиа и о дезинформации.

И вот теперь такого персонажа хотят назначить заместителем министра культуры. По сути – главным куратором медиасферы от государства.

И это происходит накануне планируемой раскачки ситуации в стране со стороны Порошенко и Турчинова, о которой сейчас не говорит только ленивый", - пишет Политика Страны.

Как сообщали Українські Новини, ранее премьер-министр Шмыгаль поддержал Александра Ткаченко на пост министра культуры.

После назначения на пост синистр культуры Ткаченко заявил, что нельзя запрещать показ фильмов с российскими актерами из черного списка.

Также мы сообщали о том, что известно о новом министре культуры Александре Ткаченко.