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01 августа 2020, суббота, 16:21 18
Кабмин 2020-08-01T16:21:46+03:00
Українські Новини
Министр Ткаченко хочет назначить себе замом "грантоеда", который критиковал Зеленского

Министр Ткаченко хочет назначить себе замом "грантоеда", который критиковал Зеленского

Надежда Комендантова
электронные декларации, Тарас Шевченко, Александр Ткаченко, замминистра, Министр культуры, замминистра культуры
Тарас Шевченко. Фото:facebook.com/shevchenko.taras
Тарас Шевченко. Фото:facebook.com/shevchenko.taras

Руководитель "Центра демократии и верховенства права" Тарас Шевченко подал свою декларацию как кандидат на пост заместителя министра культуры.

Скриншот реестра НАПКДекларация Шевченко.Скриншот реестра НАПК

Как пишет "Политика Страны" в Telegramm, министр культуры Александр Ткаченко хочет сделать его своим замом, который бы курировал медиа и информполитику (то есть, выполнял функции расформированного Минстеця).

Шевченко перед президентскими выборами в 2019 году открыто выступал против кандидидата Владимира Зеленского. Например, обосновывал почему показ сериала "Слуга народа" является предвыборной агитацией.

Скриншот УП.Скриншот УП.

Также Тарас Шевченко сотрудничал с Бывшим премьером Украины Владимиром Гройсманом.

Гройсман и Шевченко. СкриншотГройсман и Шевченко. Скриншот

"В целом, это человек, близкий к тусовке персонажей вроде Лигачевой, которые во времена Порошенко обвиняли всех его критиков в работе на Кремль.

А уже после прихода к власти Зеленского сотрудники Центра, которым руководит Шевченко (в частности Игорь Розкладай), были одними из главных идеологов репрессивных законопроектов о медиа и о дезинформации.

И вот теперь такого персонажа хотят назначить заместителем министра культуры. По сути – главным куратором медиасферы от государства.

И это происходит накануне планируемой раскачки ситуации в стране со стороны Порошенко и Турчинова, о которой сейчас не говорит только ленивый", - пишет Политика Страны.

Как сообщали Українські Новини, ранее премьер-министр Шмыгаль поддержал Александра Ткаченко на пост министра культуры. 

После назначения на пост синистр культуры Ткаченко заявил, что нельзя запрещать показ фильмов с российскими актерами из черного списка.

Также мы сообщали о том, что известно о новом министре культуры Александре Ткаченко. 

 

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