В Краматорске пограничники задержали боевика ДНР

Вслед за задержанием правоохранителями в Киеве боевика "Самообороны Крыма", стало известно о том, что в Краматорске пограничники выявили члена незаконных вооруженных формирований так называемой ДНР. Об этом сообщает МВД.

После получения и проверки информации сотрудники оперативных подразделений Госпогранслужбы Украины задержали мужчину 1988 года рождения.

В ходе проверки стало известно, что в 2014 году он проходил службу в незаконных вооруженных формированиях так называемой ДНР, где занимался проверкой документов и осмотром транспортных средств на блокпостах возле здания Краматорского городского совета, в котором тогда находилось руководство террористов.

После освобождения части украинских населенных пунктов от боевиков, мужчина остался на подконтрольной Украине территории.

"По данному факту в Краматорский отдела Национальной полиции направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований или участие в их деятельности". Сведения внесены в ЕРДР. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет", – сообщает МВД.

Как сообщали Українські новини, СБУ задержала экс-боевика батальона "Восток".

Также боевики ДНР готовили теракт на территории Украины.