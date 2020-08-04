Правоохранители задержали экс-боевика "Самооборона Крыма" в Киеве

Правоохранители задержали экс-боевика "Самообороны Крыма". Фото: Facebook/ ГУ НП в АР Крым и г. Севастополе

Правоохранители задержали экс-боевика "Самообороны Крыма". Фото: Facebook/ ГУ НП в АР Крым и г. Севастополе

Правоохранители задержали бывшего боевика так называемого вооруженного формирования "Самооборона Крыма" в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главного управления Национальной полиции в Автономной Республике Крым и Севастополе, передают Українськi Новини.

"У злоумышленника провели обыск по нынешнему месту его проживания. При обыске следователи изъяли документы и другие вещественные доказательства. Задержанному инкриминируют участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях", – сказано в нем.

Полиция задержала экс-боевика "Самообороны Крыма". Фото: Facebook/ ГУ НП в АР Крым и г. Севастополе

По словам начальника главного управления полиции Крыма Виталия Стрижака, следователи Нацполиции в АР Крым и Севастополе осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

Задержала бывшего боевика "Самообороны Крыма". Фото: Facebook/ ГУ НП в АР Крым и г. Севастополе

Досудебное расследование было начато в октябре 2017 года по событиям, имевшим место в АР Крым в начале марта 2014 года.

"В рамках расследования правоохранители установили, что 28-летний на тот момент уроженец Ялты вступил в ряды так называемой "Самообороны Крыма". Вооруженный молодой человек вместе с соратниками находился на блокпосту при въезде в Ялту. Злоумышленники проверяли документы у граждан, обыскивали транспортные средства. Впоследствии оккупационная власть аннексированного полуострова наградила его молодого медалью "За возвращение Крыма", –говорится в сообщении.

Полицейские задержали бывшего боевика "Самообороны Крыма". Фото: Facebook/ ГУ НП в АР Крым и г. Севастополе

Стрижак сообщил, что правоохранители установили настоящее место проживания бывшего боевика "Самообороны Крыма".

Полицейские Крыма совместно с работниками Службы безопасности Украины и под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым провели обыск в его доме.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса.

"В настоящее время Голосеевским районным судом Киева решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей", – сообщил Стрижак, добавив, что задержанному может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Как сообщали Українськi Новини, Служба безопасности Украины установила, что боевики самопровозглашенной "Донецкой народной республики" получали социальные выплаты.

В Киеве СБУ задержала куратора руководителей самопровозглашенной "Донецкой народной республики".

Кроме того, Офис генерального прокурора заочно сообщил о подозрении в нарушении законов и обычаев войны бывшему "министру обороны" при группировке "ДНР" Игорю Гиркину.