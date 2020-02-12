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  • Андрей Дихтяренко: Я за переименование станции метро "Дорогожичи" в "Бабий Яр"
12 февраля 2020, среда, 09:59 505 Мнение
Политика 2020-02-12T09:59:02+02:00
Українські Новини
Андрей Дихтяренко: Я за переименование станции метро "Дорогожичи" в "Бабий Яр"

Андрей Дихтяренко: Я за переименование станции метро "Дорогожичи" в "Бабий Яр"

Татьяна Зотова
Андрей Дихтяренко, Дорогожичи, Бабий Яр, Переименование, Метрополитен, Киевский метрополитен
Андрей Дихтяренко,
Андрей Дихтяренко, "Радио "Свобода". Фото: dnews.dn.ua

Свою точку зрения на инициативу Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" переименовать станцию Сырецко-Печерской линии киевского метрополитена "Дорогожичи" в станцию "Бабий Яр" высказал журналист "Радио "Свобода" Андрей Дихтяренко. Об этом репортер написал на персональной странице в социальной сети Facebook.

"Подумал, что я за переименование станции метро "Дорогожичи" в "Бабий Яр". Потому что настоящий Бабий Яр сейчас находится за пределами обывательского сознания - а так он хотя бы появится в реальной бытовой топонимике.

Сейчас ведь как? Едешь от метро Дорогожичи по улице Телиги мимо какого-то лесочка к Кирилловской церкви, лепота! Что там в том лесочке было - бог его знает, там даже останавливаться нужды нет. Музея нет, мемориала хоть сколько нибудь заметного тоже нет.

А значит, лучше "накрыть" район неудобной памятью, чем продолжать вытеснять ее куда-то в складки ландшафта. Если за годы независимости мы не смогли мемориализировать трагедию по уму, пусть будет так.

Аргумент про банализацию памяти, - что, мол, жители района привыкнут, десакрализируют все выхолостят ("выхолокостят", извините) и начнут называть гендели и торговые центры "Молл у Бабьего Яра"- я видел, и сильным аргументом не считаю. Такие стихийные проявления беспамятства можно и нужно спокойно пресекать - например, местным властям запретить те названия, которые могут оскорбить память.

И переименование в честь трагедии, наоборот, сможет облагородить территорию. Пусть хотя бы один район станет местом, где что-то будут контролировать. Там глядишь, до киевских властей дойдет, что и городскую застройку можно и нужно регулировать. И - шок - можно требовать приводить внешний вид вывесок и фасадов в соответствие историческому облику.

Короче, я за эксперимент. Ну и да, сама дискуссия о переименовании станции метро Киеву на пользу.", - резюмировал свою заметку Андрей Дихтяренко.

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