Сергей Лямец: предложение переименовать метро "Дорогожичи" в "Бабий Яр" вызывает двоякое чувство

Журналист Сергей Лямец высказался об идее переименовать станцию метро "Дорогожичи" в Киеве в "Бабий Яр". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Интересный разговор получился с Ewgeni Gorodetski.

Он с группой единомышленников добиваются переименования станции метро "Дорогожичи" в станцию метро "Бабий яр".

Почему этот пункт важен для еврейской части нашего общества, можно не рассказывать. Такие явления, как Холокост и Бабий Яр, бувально живут в крови миллионов людей. Не только евреев, но и цыган, и украинцев. Так что это и наша тяжелая память, не только евреев.

У меня это предложение вызывает двоякое чувство. С одной стороны, мне не хочется постоянных напоминаний о массовых смертях 1941-1943 годов. Не знаю, как у вас, у меня на сердце каждый раз возникает очень тяжелое чувство.

С другой стороны, уйти от этой памяти просто так не получится. Мир так устроен, что будет давить на болевые точки до тех пор, пока не перепишется какой-то код на уровне генов. Мы как нация до сих пор не переварили Бабий Яр, но уже начали забывать. А забывать нельзя, потому что - не дай Б-г, конечно, - эти вещи могут повториться.

Поэтому, как говорил мой Учитель, существует разница между злом настоящего и злом будущего. Мы можем отвернуться от проблем сейчас, но получить их в будущем умноженными на десять. А можем пойти на сознательное напряжение сейчас, чтобы облегчить будущее себя и своих детей.

Дело даже не в расстрелах в Бабьем Яру. Я все еще слышу огромную массу высказываний в духе "евреи во всем виноваты". Почему евреи? Почему виноваты? Лично вам кто сейчас мешает?

Мне очень нравится одно высказывание Черчилля. Когда его спросили, почему в Англии нет антисемитизма, премьер ответил: "А мы, англичане, не считаем евреев умнее себя". Так что претензии к евреям или другим народам - это на самом деле претензии к самим себе.

Что ж, отлично. Всего-то и нужно переименовать станцию метро в "Бабий Яр" - и вперед, нарабатывать уважение к себе. Чего всем нам и желаю. Голосую "за".

P.S. В качестве иллюстрации беру фото не Бабьего Яра, а фото момента, с чего все начиналось для тысяч жителей Киева.