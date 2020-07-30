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30 июля 2020, четверг, 09:24 1515
Общество 2020-07-30T11:15:03+03:00
Українські Новини
"Укрзализниця" запускает в Карпаты новый поезд

"Укрзализниця" запускает в Карпаты новый поезд

Ольга Фандорина
Укрзализниця, Дополнительный поезд, Киев-Рахов, Поезда
Поезд
Поезд

Украинская железная дорога, которая увеличила количество поездов по туристическим направлениям, запускает поезд "№217/218 Киев - Рахов" в Карпаты. Он отправится из Киева 3 августа, далее будет курсировать по нечетным дням, а из Рахова 4 августа и будет курсировать по четным дням. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Билеты на данный поезд уже есть в продаже, их можно приобрести на официальном сайте компании или в железнодорожных кассах.

Также Укрзализниця предупреждает о мерах безопасности в поездах.

Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Учитывая меры безопасности пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам.

Как сообщали Українські Новини, этим летом "Укрзализниця" уже объявляла о запуске дополнительных поездов в туристических направлениях и уже возобновила около половины пассажирских поездов, которые курсировали до карантина.

Ранее также Українські Новини собрали полный список всех поездов, которые курсируют на морские курорты и туристические направления во время карантина.

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