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12 августа 2020, среда, 21:00 349 Карта
Общество 2020-08-12T21:00:01+03:00
Українські Новини
Ночью в Карпатах похолодает до +7: прогноз погоды в Украине на четверг

Ночью в Карпатах похолодает до +7: прогноз погоды в Украине на четверг

Надежда Комендантова
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Прогноз погоды в Украине Фото: pixabay
Прогноз погоды в Украине Фото: pixabay

В то время, как в середине недели в Украину пришел атмосферный фронт с похолоданиеи, 13 августа в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +20…+22 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +19…+26 градусов; в Закарпатье ночью +10…+15 градусов, днем +24…+29 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью +8…+13 градусов, днем +15…+20 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью +8…+10 градусов, днем +23…+25 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью +9…+11 градусов, днем +23…+25 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью +9…+11 градусов, днем +25…+27 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +17…+24 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7…+14 градусов, днем +18…+25 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +18…+24 градуса; в Донецкой области ночью +11…+16 градусов, днем +20…+25 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11…+18 градусов, днем +22…+29 градусов.

В Крыму переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +24…+29 градусов.

В Ялте ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Температура ночью +15…+17 градусов, днем +26…+28 градусов.

12 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +24…+26 градусов, в Днепре возле Киева +23 градуса.

Погода в Украине 13 августа от Укргидрометцентр.Погода в Украине 13 августа от Укргидрометцентр.

Как сообщали Українські Новини, согласно прогнозу погоды в последний месяц лета возможны даже заморозки.

Тем временем, синоптик дал подробный прогноз до конца лета в Украине

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