Три знака зодиака столкнутся с препятствиями в делах сегодня, — астролог

В то время, как во вторник звезды были на стороне Львов, Козерогов и Рыб, сегодня Тельцов, Весов и Стрельцов ждут препятствия во многих сферах жизни. Подробнее об астрологическом прогнозе для представителей этих знаков зодиака на среду, 12 августа, расскажут Українські Новини.

Телец

Тельцов ждет сложный и противоречивый день, в течение которого предстоит столкнуться с ложными обещаниями и напрасными ожиданиями. Звезды советуют в этот день во всем проявлять осмотрительность и не рисковать. В течение всей среды могут возникать проблемы, представителям этого знака предстоит искать компромиссы, чтобы не доводить ситуацию до конфликта.

Весы

Весам в среду следует отказаться от экспериментов. Следует двигаться проторенным путем и в делах руководствоваться проверенными методами. Не исключено, что в этот день предстоят финансовые потери. Большую часть времени Весы будут уделять бытовым вопросам и домашним делам. В этот день важно разобраться в своих чувствах, мыслях и поступках. Не исключено, что вскоре произойдут перемены.

Стрелец

Стрельцов ждет неоднозначный день. В среду может произойти ухудшение самочувствия. Будет сложно сконцентрироваться на главном и определиться с основными приоритетами. В личной жизни и любовных отношениях наметится некий подъем. Также звезды уверяют, что в срежу неожиданное известие заставит представителей этого знака поволноваться, они начнете действовать необдуманно и спешно.

Как сообщали Українські Новини, 7 августа Венера перешла в знак Рака. Астролог рассказала, что ждать от этого периода и какие есть риски.

Также синоптик прогнозирует, что на этой неделе в Украине активизируются атмосферные фронты, увеличится облачность.