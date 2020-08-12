Минздрав резко увеличил количество ПЦР-тестирований на коронавирус

В то время, как в аэропорту "Борисполь" и аэропорту им. Сикорского "Киев" (бывший "Жуляны") для пассажиров проводят ПЦР-тесты на коронавирус за 1 500-1 700 гривен, 11 августа было проведено 19 380 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 20,2% больше по сравнению с предыдущими сутками, и 18 107 исследований методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что на 11,2% больше по сравнению с 10 августа.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За предыдущие сутки в общем было проведено 38 487 тестирований, из них 19 380 методом ПЦР, а также 18 107 методом ИФА", - сказал он.

Всего с начала года было проведено 1 214 941 исследование на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

В вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья по состоянию на утро 12 августа поступило 1 809 сообщений о подозрении на COVID-19, а всего с начала 2020 года поступило 140 504 сообщения о подозрении на заболевание.

Как сообщали Українськi Новини, 10 августа было проведено 16 127 исследований на коронавирусную инфекцию методом ПЦР, что на 59,9% больше по сравнению с предыдущими сутками, и 16 285 исследований методом ИФА, что в 5,1 раза больше по сравнению с 9 августа.