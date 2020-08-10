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10 августа 2020, понедельник, 11:20 247
Общество 2020-08-10T11:21:08+03:00
Українські Новини
Минздрав сократил количество ПЦР-тестирований на коронавирус еще на треть за сутки

Минздрав сократил количество ПЦР-тестирований на коронавирус еще на треть за сутки

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, Тест на коронавирус, ПЦР-тест
Коронавирус. Фото: Pixele
Коронавирус. Фото: Pixele

9 августа было проведено 10 083 исследования на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 32,7% меньше по сравнению с предыдущими сутками, и 3 218 исследований методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что в 2,2 раза меньше по сравнению с 8 августа.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За предыдущие сутки в общем было проведено 13 301 тестирование, из них 10 083 методом ПЦР, а также 3 218 методом ИФА", - сказал он.

Всего с начала года было проведено 1 179 434 исследования на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

В вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья по состоянию на утро 10 августа поступило 1 093 сообщения о подозрении на COVID-19, а всего с начала 2020 года поступило 137 158 сообщений о подозрении на заболевание.

Как сообщали Українськi Новини, в Кабмине рассказали, планируют ли отменять обязательную изоляцию прибывших с ОРДЛО.

Тем временем начался 152-й день карантина.

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