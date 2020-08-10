Минздрав сократил количество ПЦР-тестирований на коронавирус еще на треть за сутки

9 августа было проведено 10 083 исследования на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 32,7% меньше по сравнению с предыдущими сутками, и 3 218 исследований методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что в 2,2 раза меньше по сравнению с 8 августа.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За предыдущие сутки в общем было проведено 13 301 тестирование, из них 10 083 методом ПЦР, а также 3 218 методом ИФА", - сказал он.

Всего с начала года было проведено 1 179 434 исследования на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

В вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья по состоянию на утро 10 августа поступило 1 093 сообщения о подозрении на COVID-19, а всего с начала 2020 года поступило 137 158 сообщений о подозрении на заболевание.

Как сообщали Українськi Новини, в Кабмине рассказали, планируют ли отменять обязательную изоляцию прибывших с ОРДЛО.

Тем временем начался 152-й день карантина.