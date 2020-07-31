Netflix снимет в Украине боевик о политических интригах

После того, как Владимир Зеленский предложил миру снимать кино в Украине, платформа Netflix таки решила снять здесь свой первый фильм – комедийный боевик "Последний наемник", главные роли в котором будут играть Жан-Клод Ван Дамм и Албан Иванов.

О решении снимать кино в Украине в Facebook сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Министр рассказал, что снимать будут комедийный боевик "Последний наемник" ("The Last Mercenary") – ленту о политических интригах.

"Львиная часть съемок пройдет в Киеве. Также будут снимать в Париже. По сюжету события будут разворачиваться во Франции. Среди главных актеров - Жан-Клод Ван Дамм и Албан Иванов", - сообщил Ткаченко.

Министр отметил, что ему интересно будет посмотреть, как в результате "Украина превратится в Францию".

По его словам, главные ответственные за часть съемок в Украине - международная кинокомпания Apple Tree и отечественная Star Media.

Съемки уже начались и будут длиться до осени. В министерстве надеются, что лента получит компенсации от региона, где снимают фильм.

Жан-Клод Ван Дамм и Александр Ткаченко. Фото: Facebook Oleksandr.tkachenko

Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада намерена предусмотреть государственную субсидию для кинематографии в объеме до 100% от сметы кино.

Кабинет Министров предварительно предлагал Раде обнулить финансирование производства патриотического кино и сократить финансирование Государственного агентства по вопросам кино на 752,2 млн гривен с 776 млн до 23,4 млн.