подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
ONLINE
11.08.20 13:00 Круглый стол: "Пять лет НАБУ: почему Украине так и не удалось преодолеть коррупцию"

  • Новости
  • Политика
  • В Киеве снова растет количество новых больных COVID-19. За сутки заболело 123 человека
11 августа 2020, вторник, 11:56 1127
Политика 2020-08-11T13:00:03+03:00
Українські Новини
В Киеве снова растет количество новых больных COVID-19. За сутки заболело 123 человека

В Киеве снова растет количество новых больных COVID-19. За сутки заболело 123 человека

Кира Молчанова
Киев, Виталий Кличко, КГГА, коронавирус в Украине, коронавирус в Киеве
Коронавирус
Коронавирус

Количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киеве 10 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 123 человека до 9 687.

Об этом сообщил мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Еще у 123 жителей столицы обнаружили коронавирус за прошедшие сутки, 12 из них - дети. На сегодня в столице уже 9 687 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал он.

Среди заболевших 54 женщины в возрасте от 19 до 78 лет, 57 мужчин в возрасте от 20 до 79 лет, 8 девочек от 1 до 17 лет и  4 мальчика от 4 до 16 лет.

Также заболели 4 медика.

В больницы столицы 10 августа госпитализировали 17 пациентов, остальные пребывают на самоизоляции под контролем врачей.

За минувшие сутки выздоровели 33 человека.

Всего коронавирус преодолели 3 247 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания за сутки зафиксировано в Дарницком районе - 39, Деснянском - 17 и Днепровском - 15.

Как сообщали Українськi Новини, 10 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 1 158 до 83 115, количество умерших от заболевания - на 29 человек до 1 951 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев выросло на 14,9%, количество новых летальных случаев - на 16%.

Офис Президента заявляет, что в случае ежесуточного заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 более 2 тыс. человек смертность от болезни увеличится до 40-50 случае в день.

Больше новостей о: Киев Виталий Кличко КГГА коронавирус в Украине коронавирус в Киеве

Вторая волна коронавируса будет в октябре-ноябре, ...
ДТП в Киеве. Леговушка разворачивалась на встречну...
Киев обеспечит социальные категории защитными набо...
У Кличко рассказали, поднимут ли тарифы на холодну...
После спада на выходных, снова растет количество новых случаев COVID-19. За сутки заболели 1 158 человек
В Беларусь, где второй день не утихают протесты, из Украины перестали пускать по упрощенной схеме
Новости
Зеленский одобрил легализацию игорного бизнеса: какие есть ограничения для игроков 12:41
На Сумщине производители тепла задолжали более 16 млн грн. за доставку газа 12:37 Пресс-релиз
Россия заявила о регистрации первой вакцины от коронавируса 12:26
В Киевской области 42 новых случая COVID-19. В каком районе болеют больше всего 12:19
В Беларуси интернет не работает уже трое суток 12:05
больше новостей
Украинцы смогут выбрать тариф на газ. Что предлагает "Нефтегаз" и какие цены 05:30
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась еще на 12%, и она выше, чем в Европе 12:13
Гривна укрепилась. Курс валют от НБУ на понедельник 05:00
Нардеп от "Слуги народа" досрочно поздравил Лукашенко с победой на выборах президента 10:29
Кабмин запланировал перенос рабочих дней в 2021 году 06:30
больше новостей
Суд признал, что на Стерненко никто не нападал, он совершил умышленное убийство, – Портнов 15:12
"ОПОРА" рассказала, как голосовать по новым бюллетеням на ближайших местных выборах 07:05
Украинцы смогут выбрать тариф на газ. Что предлагает "Нефтегаз" и какие цены 05:30
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась еще на 12%, и она выше, чем в Европе 12:13
Лукашенко обвинил Украину в нежелании работать по "боевикам Вагнера" 19:12
больше новостей
Как прошла вторая ночь протестов в Беларуси. Избиения, перестрелки, баррикады и коктейли Молотова
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok