В Киеве снова растет количество новых больных COVID-19. За сутки заболело 123 человека

Количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киеве 10 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 123 человека до 9 687.

Об этом сообщил мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Еще у 123 жителей столицы обнаружили коронавирус за прошедшие сутки, 12 из них - дети. На сегодня в столице уже 9 687 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал он.

Среди заболевших 54 женщины в возрасте от 19 до 78 лет, 57 мужчин в возрасте от 20 до 79 лет, 8 девочек от 1 до 17 лет и 4 мальчика от 4 до 16 лет.

Также заболели 4 медика.

В больницы столицы 10 августа госпитализировали 17 пациентов, остальные пребывают на самоизоляции под контролем врачей.

За минувшие сутки выздоровели 33 человека.

Всего коронавирус преодолели 3 247 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания за сутки зафиксировано в Дарницком районе - 39, Деснянском - 17 и Днепровском - 15.

Как сообщали Українськi Новини, 10 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 1 158 до 83 115, количество умерших от заболевания - на 29 человек до 1 951 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев выросло на 14,9%, количество новых летальных случаев - на 16%.

Офис Президента заявляет, что в случае ежесуточного заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 более 2 тыс. человек смертность от болезни увеличится до 40-50 случае в день.