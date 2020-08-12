В июле население предпочитало открывать депозиты в валюте

В то время как бизнес брал преимущественно валютные кредиты, объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, по оперативным данным, увеличился на 2,4% до 633,078 млрд гривен по состоянию на 1 августа.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка, передают Українські Новини.

С начала года вклады населения в банках выросли на 16,7% с 542,302 млрд гривен.

Гривневые вклады населения в банках в июле увеличились на 0,2% до 364,453 млрд гривен.

При этом объем валютных депозитов населения в гривневом эквиваленте в отчетном месяце увеличился на 5,5% до 268,625 млрд гривен.

Депозиты юридических лиц (гривневые и валютные) в июле увеличились на 5,4% до 569,564 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году вклады населения в банках выросли на 7,3% с 472,2 млрд гривен.

В 2019 году вклады населения в банках выросли на 8,6% с 501,7 млрд гривен до 542,3 млрд гривен.

Шевченко отмечает, что НБУ должен ограничить использование банками долгосрочных ценных бумаг вместо кредитования предприятий.

Также Национальный банк переводит часть сотрудников на трудовые контракты, чтобы новый глава не смог их уволить.