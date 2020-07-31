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31 июля 2020, пятница, 07:30 74
Спорт 2020-07-31T07:30:01+03:00
Українські Новини
Футбольные еврокубки возвращаются. Что надо знать о новых условиях проведения

Футбольные еврокубки возвращаются. Что надо знать о новых условиях проведения

Александр Савич
Футбол, УЕФА, Лига Чемпионов, Лига Европы УЕФА
Кубок Лиги чемпионов. Фото: UEFA
Кубок Лиги чемпионов. Фото: UEFA

После приостановки проведения матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы в марте в связи с пандемией коронавируса, еврокубковые турниры возвращаются для доигровок в августе. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА. Любителей футбола ждет невероятно насыщенный интересными матчами август.

Лига чемпионов будет доиграна в формате "финала восьми" в Лиссабоне, Португалия. Ответные матчи 1/8 финала, которые были перенесены в марте, пройдут 7 и 8 августа. Четвертьфиналы состоятся с 12 по 15 августа, полуфиналы – 18-19 августа. В отличии от стандартного формата, где на этих стадиях команды решают, кто пройдет дальше, по итогам двух матчей, в этом сезоне четвертьфиналы и полуфиналы пройдут в одноматчевом формате. 

Финал Лиги чемпионов 2019-2020 состоится 23 августа в Лиссабоне.

В ответных матчах 1/8 финала за право выхода в четвертьфинал встретятся: "Ювентус" – "Лион", "Манчестер Сити" – "Реал", "Бавария" – "Челси", "Барселона" – "Наполи". В четвертьфинале их уже ждут команды, которые успели отыграть свои ответные матчи 1/8 финала в марте: "РБ Лейпциг", "Атлетико", "Аталанта" и "ПСЖ".

Второй по значимости еврокубок, Лига Европы, будет доигран в схожем формате. Ответные матчи 1/8 финала состоятся 5-6 августа. Четвертьфиналы будут сыграны 10-11 августа, а полуфиналы – 16-17 августа. Проводиться матчи будут в Германии. Среди городов, принимающих Лигу Европы: Кельн, Дюссельдорф, Дуйсбург и Гельзенкирхен. Финал турнира состоится 21 августа в Кельне.

В 1/8 финала Лиги Европы доигрывать свои ответные матчи будут следующие пары: "Копенгаген" – "Истанбул Башакшехир", "Шахтер" – "Вольфсбург", "Манчестер Юнайтед" – "ЛАСК", "Байер" – "Рейнджерс", "Базель" – "Айнтрахт", "Вулверхэмптон" – "Олимпиакос". "Интер" – "Хетафе" и "Севилья" – "Рома", которые не успели сыграть первые матчи в рамках 1/8 финала в марте, решат, кто из них пройдет дальше, по результатам одного матча.

Помимо изменения формата проведения турниров, УЕФА анонсировало еще одно вынужденное нововведение. В этом сезоне в оставшихся еврокубковых матчах количество замен будет увеличено до 5. Ранее тренеры могли сделать за матч 3 замены.

Доигрывать матчи текущего сезона в еврокубках команды будут без зрителей.

Как сообщали Українські новини, соцсети отреагировали на назначение Луческу главным тренером киевского "Динамо" фотожабами и протестами.

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