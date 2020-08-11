Сегодня донецкий "Шахтер" сыграет в четвертьфинале Лиги Европы. Где смотреть матч

Продолжается доигровка еврокубковых матчей сезона 2019-2020, которые были приостановлены весной в связи с пандемией коронавируса. Сегодня, 11 августа, состоятся два оставшихся четвертьфинала Лиги Европы. Об этом сообщает официальный сайт UEFA.

Донецкий "Шахтер" сыграет со швейцарским "Базелем". Горнякам будет противостоять одна из лучших оборонных линий этого розыгрыша Лиги Европы – из 10 матчей, проведенных в этом сезоне еврокубка, швейцарцы проиграли лишь однажды, а в 7 матчах вообще не пропустили ни единого мяча. В 10 матчах "Базель" пропустил 4 гола, а забил – 20.

Матч "Шахтер" – "Базель" состоится в Гельзенкирхене, Германия, на "Фельтинс-Арене". Судить будет известный английский арбитр Майкл Оливер. Телетрансляция начнется в 22:00 на канале "Футбол 1".

Во втором сегодняшнем матче встретятся английский "Вулверхэмптон" и испанская "Севилья". Крепкая английская команда, которая в прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги сумела потрепать нервы лидерам чемпионата, поборется с "Севильей", которая за последние 15 лет 5 раз выходила в четвертьфинал Кубка УЕФА/Лиги Европы, и каждый раз становилась победителем турнира.

Матч состоится в Дуйсбурге, Германия, на стадионе "Шауинсланд Райзен-Арена". Рассудит команды итальянский рефери Даниэле Орсато. Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2" в 22:00.

Напомним, что по особым правилам, введенным для доигровок еврокубков в этом году, четвертьфиналы и полуфиналы пройдут в одноматчевом формате.

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