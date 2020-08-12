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12 августа 2020, среда, 11:27 8
Верховная Рада и партии 2020-08-12T11:27:51+03:00
Українські Новини
Повышение "минималки" Рада рассмотрит на внеочередном заседании 25 августа

Повышение "минималки" Рада рассмотрит на внеочередном заседании 25 августа

Надежда Комендантова
Верховная Рада, Внеочередное заседание, минимальная зарплата, Повышение минималки
Верховна Рада. Фото: Facebook/Слуга народа
Верховна Рада. Фото: Facebook/Слуга народа

В то время, как Кабмин анонсировал повышение минимальной зарплаты до 5 тыс. гривен с сентября, Верховная Рада проведет торжественное заседание по случаю Дня независимости 24 августа и внеочередное пленарное заседание 25 августа.

Об этом депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура сообщил в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"Утверждены даты следующих заседаний ВР! 24.08.2020 - торжественное заседание в честь Дня Независимости. 25.08.2020 - внеочередная сессия ВР", - написал он.

При этом ранее депутат от "Слуги народа", председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что 25 августа парламентарии намерены рассмотреть вопрос увеличения минимальной зарплаты с 4,7 тыс. до 5 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, 6 августа Президент Владимир Зеленский предложил Раде увеличить минимальную зарплату с 4,7 тыс. до 5 тыс. гривен и рассчитывает на поддержку Радой этой инициативы до сентября.

По состоянию на текущий момент минимальная ежемесячная зарплата составляет 4 723 гривны без вычета налогов.

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