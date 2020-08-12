Повышение "минималки" Рада рассмотрит на внеочередном заседании 25 августа

В то время, как Кабмин анонсировал повышение минимальной зарплаты до 5 тыс. гривен с сентября, Верховная Рада проведет торжественное заседание по случаю Дня независимости 24 августа и внеочередное пленарное заседание 25 августа.

Об этом депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура сообщил в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"Утверждены даты следующих заседаний ВР! 24.08.2020 - торжественное заседание в честь Дня Независимости. 25.08.2020 - внеочередная сессия ВР", - написал он.

При этом ранее депутат от "Слуги народа", председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что 25 августа парламентарии намерены рассмотреть вопрос увеличения минимальной зарплаты с 4,7 тыс. до 5 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, 6 августа Президент Владимир Зеленский предложил Раде увеличить минимальную зарплату с 4,7 тыс. до 5 тыс. гривен и рассчитывает на поддержку Радой этой инициативы до сентября.

По состоянию на текущий момент минимальная ежемесячная зарплата составляет 4 723 гривны без вычета налогов.