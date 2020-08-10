Анонсированное повышение минимальной зарплаты до 5 тыс. гривен обосновано, — глава совета НБУ

Глава совета Национального банка Богдан Данилишин заявляет, что анонсированное Кабинетом Министров решение о поднятии минимальной заработной платы является обоснованным и соответствует современным потребностям экономики

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

В сообщении указывается, что Кабмин анонсировал повышение минимальной заработной платы с сентября 2020 года до 5 тыс. гривен, с января 2021 - до 6 тыс. гривен и с июля 2021 - до 6,5 тыс. гривен.

"По моему убеждению, это решение правительства является обоснованным и соответствует современным потребностям отечественной экономики и государственных финансов. Данный шаг будет способствовать решению ряда структурных диспропорций в экономике и стимулировать развитие внутреннего рынка", - заявил Данилишин.

По его словам, увеличение доходов украинцев позволит увеличить потребление товаров и услуг, что, в свою очередь, будет стимулировать увеличение инвестиций в расширение производства как отечественными, так и зарубежными стратегическими инвесторами.

Глава совета НБУ подчеркнул, что почти треть штатных работников в Украине по всем видам экономической деятельности получает заработную плату, размер которой близок к минимальному значению.

При этом совокупные расходы в среднем за месяц в расчете на одно домохозяйство в 1,5-2 раза выше.

"Поскольку именно из фонда оплаты труда уплачивается налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и единый социальный взнос (ЕСВ), выплата низкой официальной заработной платы позволяет работодателю минимизировать налоговую нагрузку на фонд заработной платы", - рассказал глава совета НБУ.

По словам Данилишина, шаг в направлении повышения минимальной заработной платы будет способствовать выведению части фонда оплаты труда из тени и повышению доходов государственного бюджета.

По паритету покупательной способности, то есть по объему товаров и услуг, которые может приобрести получающий среднюю зарплату гражданин Украины с учетом уровня цен, Украина вдвое уступает другим странам Европы.

"Учитывая то, что в 2019 году и в 1-м квартале 2020 впервые в истории независимости Украины сбережения населения приобрели отрицательное значение, государственная политика, направленная на повышение уровня доходов граждан, является не только оправданной, но и необходимой", - подчеркнул он.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на текущий момент минимальная ежемесячная зарплата составляет 4 723 гривны без вычета налогов.

Кроме того, в мае задолженность по выплате заработной платы увеличилась на 4,9% по сравнению с 1 мая до 3 142,792 млн гривен.