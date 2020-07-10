В июне в Украине выявили почти полторы тысячи новых случаев ВИЧ и 374 случаев СПИДа

В июне было зарегистрировано 1 467 новых случаев вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), у 374 человек диагностирован синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД).

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья, передают Українськi Новини.

"В июне 2020 года в Украине официально зарегистрировано 1 467 новых случаев ВИЧ-инфекции, у 374 пациентов диагностирован СПИД, 183 человека умерло от СПИДа", - сказано в нем.

Среди новых случаев преобладает гетеросексуальный путь инфицирования - 794 случая.

В 37 случаях констатирован гомосексуальный путь инфицирования, в 632 случаях - инъекционный, в 139 случаях - передача инфекции ребенку от матери (отмечается, что в последнем случае большинство из пациентов после 18 месяцев не будут иметь ВИЧ-инфекции).

В 2 случаях путь инфицирования не установлен.

Ранее Українські Новини писали о том, что Минздрав утвердил новый клинический протокол лечения и профилактики ВИЧ-инфекции.

Вместе с этим, часть средств, которые должны были быть потрачены на лечение ВИЧ, использовались не по назначения.