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11 августа 2020, вторник, 21:22 37
Общество 2020-08-11T21:22:24+03:00
Українські Новини
Михалок из "Ляписа" выступает с концертами в Одессе во время протестов в его родной Беларуси

Михалок из "Ляписа" выступает с концертами в Одессе во время протестов в его родной Беларуси

Надежда Комендантова
Акции протеста, Беларусь, Концерт, Ляпис Трубецкой, Михалок
Сергей Михалок в среду выступит в ночном клубе Одессы. Фото: facebook.com
Сергей Михалок в среду выступит в ночном клубе Одессы. Фото: facebook.com

Белорусского музыканта Сергея Михалка (вокалиста "Ляпис Трубецкой" и BRUTTO), широко известного своим хитом "Воины света", ставшим едва ли не гимном украинского Майдана, раскритиковали за то, что он сохраняет молчание во время кровавых протестов на родине, во время которых в больницы попали более 200 человек.

Как пишет "Страна", нервные комментарии земляков появились под его видео на YouTube-канале.

"Эй! "Воин света"! Ты где спрятался? Твоя страна горит. Как никогда нужны твои песни", - пишет один из пользователей.

"Сергей Владимирович, не время отмалчиваться! Вы нужны людям! Сейчас как раз тот переломный момент и такие люди, как вы, как раз нужны как мотиватор тем смельчакам, которые рискнули выступить против узурпатора!" - взывает другой пользователь.

"Серега, да ответь людям ,все ждут твоей речи. Живе Беларусь" - призывает третий.

А в своем Facebook музыкант в данный момент вспоминает о былых днях. В частности, последняя его публикация - это фото середины 90-х годов. Пост вызвал возмущение у поклонников "воина света".

"Сергей, Вам там просили передать что в Беларуси происходят тексты ваших песен", - пишет в комментарии некая Екатерина Ядова.

"Крайне странное отсутствие реакции у возможно самого авторитетного, уважаемого белоруса и, казалось, искренне переживающего за судьбу своей родины гражданина. Очень жаль, Сергей, что вы решили молчать в такой период", - сожалеет пользователь Дмитрий Майстренко.
скриншот поста

Судя по постам в Instagram, в разгар белоруских протестов Сергей Михалок находится в Украине. На нескольких последних постах в геолокации отмечены Одесса и Одесская область. Стоит отметить, что в Instagram музыканта отключена возможность комментариев.

Как выяснилось, музыканта, которого так ждут в Беларуси в ближайшее время услышат украинцы. На среду, 12 августа, у Сергея Михалка запранирован концерт в одесском модном ночном клубе "Ибица". В анонсе говорится, что зрители услышат все хиты в одном шоу.

"Воин Света (Света - это не имя, хотя кто знает) завтра выступает в нк "Ибица" (Одесса). Потому что революции революциями, а работа работой", - написал в соцсети блогер Денис Гороховский.

Как сообщали Україньскі Новини, в Беларуси во второй день протестов задержали более двух тысяч человек. Протесты начались несогласия граждан с результатами экзит-пола, согласно которым, Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов. 

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