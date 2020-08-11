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11 августа 2020, вторник, 05:00 30
Lifestyle 2020-08-11T05:00:02+03:00
Українські Новини
Трех знаков зодиака будет сопровождать удача сегодня, — астролог

Трех знаков зодиака будет сопровождать удача сегодня, — астролог

Елена Новикова
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Гороскоп на 11 августа 2020 года. Фото: pixabay
Гороскоп на 11 августа 2020 года. Фото: pixabay

В то время, как в понедельник белая полоса была у Раков, Дев и Скорпионов, сегодня звезды будут на стороне Львов, Козерогов и Рыб. Подробнее о том, что ждет представителей этих знаков зодиака во вторник, 11 августа, расскажут Українські Новини.

Лев

Во вторник обстоятельства будут складываться очень удачно для тех Львов, которые будут со всей ответственностью относиться к работе, обращать внимание на все мелочи и замечать, какие события происходят вокруг. В это время старайтесь использовать предоставленные возможности максимально. Кроме того, в этот день энергетика Львов будет находиться на высоком уровне.

Козерог

В этот день неприятности обойдут Козерогов стороной, но им покажется, что дела могут идти еще лучше. Представители этого знака будут стремиться сделать больше, чтобы достичь успехов. Их целеустремленность станет залогом успеха и поможет обойти преграды, которые могут выстраивать конкуренты. Вечер звезды советуют посвятить общению с близкими и друзьями.

Рыбы

Некоторых Рыю во вторник порадует оживление личной жизни. День пройдет весьма позитивно и будет наполнен радостными событиями. В профессиональной сфере появятся новые идеи, которые могут быть успешно реализованы в ближайшем будущем. Неплохо будет складываться ситуация в финансовой сфере. Появится возможность для развития и расширения бизнеса. Представители этого знака могут стать частью большой команды и принять участие в новом проекте.

Как сообщали Українські Новини, четыре знака зодиака встретят вторую половинку в августе.

Кроме того, синоптики прогнозируют, что в Украине в августе будут заморозки.

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