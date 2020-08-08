Тропическое пекло отступает: синоптики дали прогноз на выходные и следующую неделю

После прихода антициклона с адской жарой, в ближайшие дни в Украине сохранится сухая и солнечная погода. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook "Выходные в Украине будут хорошими. Солнце, белые облака, прекрасные ночные +15 +22 градуса и настоящие летние дневные +26+33 градуса", - сказала она. 8 августа в Карпатах возможны дожди, на остальной территории – без осадков, 9 августа – местами дожди с грозами на Севере и Западе. Синоптик прогнозирует, что на следующей неделе дождей станет больше, а жары меньше. В Киеве 8-9 августа ожидается небольшое понижение температуры воздуха до +26+28 градусов. В субботу – сухо и ясно, в воскресенье возможны дожди. В то же время, по словам синоптика Виталия Постриганя, уже неделю в атмосферной циркуляции над Европой доминирует антициклон с центром над Балтикой. По его словам, в выходные, в атмосфере над Украиной сохранится антициклональний характер циркуляции воздушных масс, поэтому будет солнечно и сухо с температурами ночью 13-18º, днем 26-31º. "На новой неделе погода несколько изменится. Активизируются атмосферные фронты, увеличится облачность. С северными ветрами к нам начнет поступать более прохладный воздух постепенно снизит дневную температуру до 22-27º. В отдельные дни местами пройдут грозовые дожди. Температурный фон снова будет отвечать норме на это время", - предупредил синоптик. Как сообщали Українські Новини, согласно прогнозу погоды на последний месяц лета в августе возможны даже заморозки. Ранее синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине.