подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Тропическое пекло отступает: синоптики дали прогноз на выходные и следующую неделю
08 августа 2020, суббота, 06:00 80 Карта
Жизнь 2020-08-08T06:00:02+03:00
Українські Новини
Тропическое пекло отступает: синоптики дали прогноз на выходные и следующую неделю

Тропическое пекло отступает: синоптики дали прогноз на выходные и следующую неделю

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз, погода в Киеве, погода в Украине, Наталка Диденко, Погода на выходные, прогноз погоды на неделю
Лето. Фото: pixabay
Лето. Фото: pixabay

После прихода антициклона с адской жарой, в ближайшие дни в Украине сохранится сухая и солнечная погода.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook

"Выходные в Украине будут хорошими. Солнце, белые облака, прекрасные ночные +15 +22 градуса и настоящие летние дневные +26+33 градуса", - сказала она.

8 августа в Карпатах возможны дожди, на остальной территории – без осадков, 9 августа – местами дожди с грозами на Севере и Западе.

Синоптик прогнозирует, что на следующей неделе дождей станет больше, а жары меньше.

В Киеве 8-9 августа ожидается небольшое понижение температуры воздуха до +26+28 градусов. В субботу – сухо и ясно, в воскресенье возможны дожди.

В то же время, по словам синоптика Виталия Постриганя, уже неделю в атмосферной циркуляции над Европой доминирует антициклон с центром над Балтикой.

По его словам, в выходные, в атмосфере над Украиной сохранится антициклональний характер циркуляции воздушных масс, поэтому будет солнечно и сухо с температурами ночью 13-18º, днем ​​26-31º.

"На новой неделе погода несколько изменится. Активизируются атмосферные фронты, увеличится облачность. С северными ветрами к нам начнет поступать более прохладный воздух постепенно снизит дневную температуру до 22-27º. В отдельные дни местами пройдут грозовые дожди. Температурный фон снова будет отвечать норме на это время", - предупредил синоптик.

Как сообщали Українські Новини, согласно прогнозу погоды на последний месяц лета в августе возможны даже заморозки.

Ранее синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине

Больше новостей о: Погода Прогноз погода в Киеве погода в Украине Наталка Диденко Погода на выходные прогноз погоды на неделю

Местами жара ослабнет, но засуха не отступит. Прог...
Августовский зной пойдет на спад, ударят грозы: си...
Адская жара усилится до +36, а засуха накроет все ...
Идет августовский зной и засуха: синоптик дала про...
Кабмин проведет экстренное заседание из-за всплеска заболеваемости коронавирусом
Луцк и Тернополь вычеркивают из "красной зоны" и переводят в "оранжевую" и "желтую"
Новости
Цены на огурцы в Украине подскочили: сколько стоит овощ на рынках 07:00
Официальный курс. Как укреплялась гривна в течении недели 06:00
Газ для населения подорожал более чем в полтора раза: как выбрать тариф и сэкономить 05:45 Инфографика
Пенсии у украинцев забирать не будут: ПФУ опроверг информацию о штрафах для части пенсионеров 05:30 Инфографика
Курс доллара будет немного колебаться. Аналитик дал прогноз на ближайшую неделю 05:00
больше новостей
Платежки за газ
"Нефтегаз" предложил украинцам несколько тарифных планов и установил годовую цену 11:52
Адская жара усилится до +36, а засуха накроет все области. Прогноз погоды на 7 августа 21:00
Восьмилетний мальчик, которого ранее объявили утонувшим в бассейне ТРЦ, выжил 10:22
Александр Лукашенко. Фото: gordonua.com
Януковичу я все простил, – Лукашенко 20:02 Видео
Павел Павлик. Фото: Facebook/Pavel Pavlik
У Виктора Павлика умер сын 10:26
больше новостей
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Лукашенко обвинил Турчинова в сдаче Крыма России без боя 19:01 Видео
Израиль призывает Украину запретить хасидам посещение Умани в этом году 07:13
Павел Павлик. Фото: Facebook/Pavel Pavlik
У Виктора Павлика умер сын 10:26
США обмежать Коломойського у використанні фінпослуг по всьому світу, - заступник голови наглядової ради ПриватБанку Шевальов 22:00
Платежки за газ
"Нефтегаз" предложил украинцам несколько тарифных планов и установил годовую цену 11:52
больше новостей
В Минске задержали журналистов телеканала "Настоящее Время". Среди них есть украинцы
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok