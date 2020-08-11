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11 серпня 2020, вівторок, 19:46 7
Силові структури 2020-08-11T20:15:01+03:00
Українські Новини
Кілограм кокаїну в консервних банках, екстазі, ЛСД і гриби: в Києві затримали наркодилера на елітному авто

Кілограм кокаїну в консервних банках, екстазі, ЛСД і гриби: в Києві затримали наркодилера на елітному авто

Надежда Комендантова
Наркотики, Контрабанда, наркодиллер, Кокаїн
Наркотики. Фото: прокуратура Києва
Наркотики. Фото: прокуратура Києва

Після того, як СБУ вилучила в одеському порту "Південний" 60 кг кокаїну, захованих в контейнері з бананами, Правоохоронці вилучили 1 кг кокаїну, а також екстазі, ЛСД і марихуану на суму 5 млн гривень в Києві.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби прокуратури Києва, передають Українські Новини.

"Під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №8 Святошинського УП спільно з УПН ГУ ПП в Києві затримано жителя Київської області за підозрою в організації системного збуту наркотичних речовин через інтернет і їх незаконному зберіганні в особливо великих розмірах", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, у рамках реалізації матеріалів кримінального провадження при огляді автомобіля "Інфініті", яким керував затриманий, і за місцем його проживання правоохоронці вилучили близько 1 кг кокаїну, 400 таблеток екстазі, 0,3 кг псилоцибінові грибів (ЛСД) , 0,5 кг марихуани та гашиша.

Також були виявлені пристрої для упакування і герметизації наркотичних речовин, пакети, замітки про кількість збуту наркотиків, гаджети, за допомогою яких здійснювався продаж заборонених речовин через інтернет-магазин, а також інші докази системного збуту наркотичних средств.

Вилучені під час обшуків речовини спрямовані на експертизу.

Їх роздрібна вартість становить близько 5 млн гривень.

Кримінальне виробництво розслідується за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу.

Продовжуються заходи, спрямовані на встановлення всіх учасників схеми постачання і збуту наркотиків.

Задержание наркодиллера. Фото: прокуратура КиеваЗатримання наркодиллера. Фото: прокуратура Киева

Як повідомляли Українськi Новини, в травні СБУ вилучила контрабанду 53 кг кокаїну на 200 млн гривень в Одеській області.

У 2019 році правоохоронці вилучили 400 кг кокаїну на 60 млн доларів в Києві.

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