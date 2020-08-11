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11 августа 2020, вторник, 19:05 68
Выборы 2020-08-11T19:08:16+03:00
Українські Новини
ОПЗЖ требует, чтобы СБУ обеспечила безопасность местных выборов на всей подконтрольной территории Украины

ОПЗЖ требует, чтобы СБУ обеспечила безопасность местных выборов на всей подконтрольной территории Украины

Ирина Дорофейчук
СБУ, Вадим Рабинович, Оппозиционная платформа - За жизнь, Юрий Бойко, Иван Баканов, ОПЗЖ, Местные выборы-2020
Оппозиционная платформа - За жизнь. Фото: platform.org.ua
Оппозиционная платформа - За жизнь. Фото: platform.org.ua

Парламентская фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) обратилась к председателю Службы безопасности Украины Ивану Баканову с требованием обеспечить надлежащие безопасные условия для организации и проведения местных выборов 25 октября 2020 года на всей подконтрольной Украине территории.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

Оппозиционеры отметили, что постановлением Центральной избирательной комиссии (ЦИК) от 8 августа 2020 №161 "О невозможности проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года" полмиллиона граждан Донецкой и Луганской области лишены права избирать своих представителей в органы местного самоуправления.

"Отмена выборов в органы местного самоуправления на территории Донецкой и Луганской областей является ограничением и нарушением гражданских прав и свобод, предусмотренных Конституцией Украины. Обращаемся к вам как к главе Службы безопасности Украины и требуем обеспечить надлежащие безопасные условия для организации и проведения местных выборов 25 октября 2020 на всей подконтрольной Украины территории, включая: в Донецкой области – Светлодарскую, Торецкую, Волновахскую, Ольгинскую, Угледарскую, Мирненскую, Сартанскую, Авдеевскую, Марьинскую и Очеретинскую объединенные территориальные громады и Луганско–Горскую, Лисичанскую, Попаснянскую, Северодонецкую, Нижнетепловскую, Станично-Луганскую, Криворожскую и Счастьевскую громады и защитить конституционные права граждан Донецкой и Луганской областей на свободное волеизъявление", - сказано в обращении, подписанном сопредседателями фракции ОПЗЖ Юрием Бойко и Вадимом Рабиновичем.

Как сообщали Українськi Новини, ранее ЦИК пришла к выводу о невозможности проведения местных выборов в 18 территориальных общинах Донецкой и Луганской областей. Выборы пройдут 25 октября.

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