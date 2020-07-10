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10 июля 2020, пятница, 19:28 188
Медицина 2020-07-10T19:28:13+03:00
Українські Новини
В Центре общественного здоровья рассказали, сколько случаев туберкулеза выявили в июне

В Центре общественного здоровья рассказали, сколько случаев туберкулеза выявили в июне

Елена Новикова
Туберкулез, Заражение, Центр общественного здоровья, смертность от туберкулеза
Туберкулез в Украине выявили у 1 199 человек в июне. Фото: pixabay
Туберкулез в Украине выявили у 1 199 человек в июне. Фото: pixabay

В июне зарегистрировано 1 199 случаев туберкулеза, в то время, как в апреле было зарегистрировано 1 254 случая туберкулеза. Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья, передают Українськi Новини.

"В июне 2020 года в Украине зарегистрировано 1 199 случаев туберкулеза", - сказано в нем.

При этом у 971 пациента туберкулез зарегистрирован впервые.

У 228 пациентов зарегистрирован рецидив, 22 пациента возобновили лечение после перерыва, 82 пациента начали повторное лечение после неудачного.

Среди пациентов, у которых в июне зарегистрирован туберкулез, преобладают мужчины (831 случай), жители городов (771 случай).

Отмечается, что 300 пациентов начали лечение мультирезисцентного туберкулеза.

Всего по состоянию на июнь от туберкулеза лечился 15 371 человек.

Как сообщали Українськi Новини, ученые считают, что в мире около 1,4 миллионов человек могут умереть от туберкулеза из-за борьбы с коронавирусом.

Также в июне было зарегистрировано 1 467 новых случаев вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), у 374 человек диагностирован синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД).

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