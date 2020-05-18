За месяц в Украине зарегистрировано 1 254 случая туберкулеза

В апреле зарегистрировано 1 254 случая туберкулеза в товремя, как в мире от туберкулеза могут умереть 1,4 млн человек из-за борьбы с коронавирусом.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья, передают Українськi Новини.

"В апреле 2020 года в Украине зарегистрировано 1 254 случая туберкулеза", - сказано в нем.

При этом у 1 043 пациентов туберкулез зарегистрировано впервые.

У 211 пациентов зарегистрирован рецидив, 18 пациентов возобновили лечение после перерыва, 84 пациента начали повторное лечение после неудачного.

Всего по состоянию на апрель от туберкулеза лечилось 17 849 человек.

Как сообщали Українськi Новини, в январе был официально зарегистрирован 2 461 случай туберкулеза.

В 2018 году по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), туберкулез стал самым смертоносным заболеванием в мире, опередив синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД).

Ранее в Черновицкой области закрыли три противотуберкулезных санатория для детей и взрослых.

Кроме того, австралийские медики протестировали вакцину от туберкулеза в качестве противодействия коронавирусу.