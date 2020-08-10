Курс гривны на межбанке укрепился

Доллар и евро начали неделю с падения, а курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 5 коп. в понедельник укрепился на 1 коп. до 27,61 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,61-27,64 UAH\/USD, затем котировки снизились до 27,58-27,60 UAH\/USD, после чего установились на уровне 27,59-27,61 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 16,30% с 23,74 UAH\/USD до 27,61 UAH\/USD. Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 августа, на 3,07 коп. до 27,6486 UAH\/USD. Ранее эксперты рассказали, каким будет курс доллара в августе. А население продолжает активно сдавать валюту. Тем временем аналитики рынка советуют не торопиться с продажей долларов, так как вероятна дальнейшая постепенная девальвация гривны до 28 грн\/доллар. Также Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11 августа, на 4,79 коп. до 27,6007 UAH\/USD.