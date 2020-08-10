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10 августа 2020, понедельник, 22:26 15
Экономика 2020-08-10T22:26:30+03:00
Українські Новини
Курс гривны на межбанке укрепился

Курс гривны на межбанке укрепился

Ольга Фандорина
Курс гривны, Межбанк, Межбанковский валютный рынок, курс на межбанке
Курс гривны на межбанке 10 августа
Курс гривны на межбанке 10 августа

Доллар и евро начали неделю с падения, а курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 5 коп. в понедельник укрепился на 1 коп. до 27,61 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,61-27,64 UAH/USD, затем котировки снизились до 27,58-27,60 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,59-27,61 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 16,30% с 23,74 UAH/USD до 27,61 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 августа, на 3,07 коп. до 27,6486 UAH/USD.

Ранее эксперты рассказали, каким будет курс доллара в августе. А население продолжает активно сдавать валюту.

Тем временем аналитики рынка советуют не торопиться с продажей долларов, так как вероятна дальнейшая постепенная девальвация гривны до 28 грн/доллар.

Также Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11 августа, на 4,79 коп. до 27,6007 UAH/USD.

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