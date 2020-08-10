подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
10 августа 2020, понедельник, 13:14 10
Общество 2020-08-10T13:15:01+03:00
Українські Новини
В Киевской области за сутки вдвое упала заболеваемость коронавирусом

В Киевской области за сутки вдвое упала заболеваемость коронавирусом

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, Коронавирус в Киевской области
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

Количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киевской области 9 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 21 человека до 4 197, умерших - на 1 человека до 69.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"Официально подтверждено 4 197 случаев заболевания коронавирусом. В том числе у 369 детей и у 627 медицинских работников. За сутки подтвержден 21 новый случай коронавирусной болезни (COVID-19), в том числе у 2-х детей 4 лет и у 19 взрослых", - сказано в нем.

Двух новых больных госпитализировали в стационар, остальные 19 находятся на самоизоляции под наблюдением врачей.

За весь период пандемии из общего количества подтвержденных случаев COVID-19 госпитализировано 742 больных, а на самоизоляции находятся 3 455.

За сутки было выписано 8 человек.

Всего в области выздоровели 2 962 человека, в том числе 252 ребенка.

"За сутки поступило сообщение о летальном случае у больного с подтвержденным COVID-19 (умер мужчина, 73 года, с. Малая Антоновка Белоцерковского района)", - сказано в сообщении.

Всего за период пандемии в Киевской области умерло 69 больных с подтвержденным COVID-19.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине начала падать заболеваемость коронавирусом.

Также сегодня начался 152-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

Больше новостей о: Коронавирус коронавирус в Украине Эпидемия коронавируса Коронавирус в Киевской области

В одном из детсадов Черкасс обнаружили коронавирус...
Минздрав сократил количество ПЦР-тестирований на к...
Заболеваемость коронавирусом в Киеве упала еще вдв...
В Киевской области количество новых случаев корона...
Зеленский надеется, что Беларусь будет придерживаться демократических стандартов для выхода из кризиса
ЦИК Беларуси обнародовал предварительные результаты выборов: Лукашенко получил 80,23% голосов
Новости
В Киевской области за сутки вдвое упала заболеваемость коронавирусом 13:14
В Киеве объявлено штормовое предупреждение 13:02
На акциях протеста в Беларуси задержали около 3 тыс. человек 12:46
Президент Китая Си Цзипьин поздравил Лукашенко с победой на выборах 12:45
Олег Ляшко. Скриншот видео Youtube
Олег Ляшко поздравил Лукашенко с "заслуженной" победой, но потом удалил пост 12:34
больше новостей
Украинцы смогут выбрать тариф на газ. Что предлагает "Нефтегаз" и какие цены 05:30
Гривна укрепилась. Курс валют от НБУ на понедельник 05:00
Нардеп от "Слуги народа" досрочно поздравил Лукашенко с победой на выборах президента 10:29
Били по рукам и ногам. Украинского журналиста избили во время акций протеста в Минске 10:41
Лукашенко обвинил Украину в нежелании работать по "боевикам Вагнера" 19:12
больше новостей
Украинцы смогут выбрать тариф на газ. Что предлагает "Нефтегаз" и какие цены 05:30
Лукашенко обвинил Украину в нежелании работать по "боевикам Вагнера" 19:12
Разведка США считает действия Деркача связанными с вмешательством РФ в американские выборы 20:05
Били по рукам и ногам. Украинского журналиста избили во время акций протеста в Минске 10:41
На улицы столицы Беларуси выехали автозаки и водометы 18:28
больше новостей
Заболеваемость коронавирусом в Украине падает второй день подряд
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok