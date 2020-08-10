В Киевской области за сутки вдвое упала заболеваемость коронавирусом

Количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киевской области 9 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 21 человека до 4 197, умерших - на 1 человека до 69.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"Официально подтверждено 4 197 случаев заболевания коронавирусом. В том числе у 369 детей и у 627 медицинских работников. За сутки подтвержден 21 новый случай коронавирусной болезни (COVID-19), в том числе у 2-х детей 4 лет и у 19 взрослых", - сказано в нем.

Двух новых больных госпитализировали в стационар, остальные 19 находятся на самоизоляции под наблюдением врачей.

За весь период пандемии из общего количества подтвержденных случаев COVID-19 госпитализировано 742 больных, а на самоизоляции находятся 3 455.

За сутки было выписано 8 человек.

Всего в области выздоровели 2 962 человека, в том числе 252 ребенка.

"За сутки поступило сообщение о летальном случае у больного с подтвержденным COVID-19 (умер мужчина, 73 года, с. Малая Антоновка Белоцерковского района)", - сказано в сообщении.

Всего за период пандемии в Киевской области умерло 69 больных с подтвержденным COVID-19.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине начала падать заболеваемость коронавирусом.

Также сегодня начался 152-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.