Минимальную зарплату могут повысить до 5 тыс. гривен уже в августе, — депутат

Верховная Рада намерена рассмотреть увеличение минимальной зарплаты с 4,7 тыс. до 5 тыс. гривен на внеочередном пленарном заседании во вторник, 25 августа.

Об этом депутат Рады от фракции "Слуга народа", председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил в эфире телеканала "Украина 24", передают Українськi Новини.

"Я уверен, что соберется (Рада на внеочередное заседание), ориентировочная дата - это 25 августа", - сказал он.

По словам депутата, озвученная дата - это еще не официальная информация.

Гетманцев также выразил уверенность в том, что парламентарии поддержат инициативу Президента Владимира Зеленского по увеличению минимальной зарплаты.

Как сообщали Українськi Новини, 6 августа Зеленский предложил Раде увеличить минимальную зарплату с 4,7 тыс. до 5 тыс. гривен и рассчитывает на поддержку Радой этой инициативы до сентября.

Глава совета Национального банка Богдан Данилишин заявляет, что анонсированное Кабинетом Министров решение о поднятии минимальной заработной платы является обоснованным и соответствует современным потребностям экономики.

Кроме того, в мае задолженность по выплате заработной платы увеличилась на 4,9% по сравнению с 1 мая до 3 142,792 млн гривен.