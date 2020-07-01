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01 июля 2020, среда, 14:31 531
Экономика 2020-07-01T15:00:02+03:00
Українські Новини
За май долги по зарплатам увеличились почти на 5%

За май долги по зарплатам увеличились почти на 5%

Анна Рудык
Госстат, Долги по зарплате, Задолженность по заработной плате, Задолженность по зарплате
Зарплаты
Зарплаты

После увеличения в апреле, на 1 июня 2020 года задолженность по выплате заработной платы увеличилась на 4,9% по сравнению с 1 мая до 3 142,792 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передают Українські Новини.

Наибольшая задолженность по выплате заработной платы на 1 июня 2020 года была зафиксирована в Донецкой области – 666,009 млн гривен, Днепропетровской – 422,780 млн гривен и Харьковской – 458,812 млн гривен.

Данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя и части зоны проведения АТО.

Задолженность по выплате заработной платы в Украине на 1 июня 2020 года:

  На 1 июня 2020 года, млн гривен в % к 01.05.2020
Всего 3 142,792 104,9
Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства 48,822 98,7
Промышленность 2 321,753 105,1
- Добывающая промышленность 372,291 129,1
- Обрабатывающая промышленность 1 850,414 101,3
- Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 47,437 126,4
- Водоснабжения; канализация, обращения с отходами 51,613 91,1
Строительство 50,610 95,9
Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления 31,280 100,5
Транспорт и связь 277,893 110,5
Временное размещение и организация питания 6,734 103,2
Информация и телекоммуникации 11,911 99,6
Финансовая деятельность 10,662 100,3
Операции с недвижимостью 60,093 100,5
Профессиональная, научная и техническая деятельность 251,393 101,7
Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания 16,158 104,6
Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование 5,657 107,8
Образование 17,732 107,6
Здравоохранение и социальная помощь 30,174 107,4
Искусство, спорт, развлечения и отдых: 0,779 261,4
Предоставление других услуг 1,145 114,3

Как сообщали Українські Новини, на 1 мая 2020 года задолженность по выплате заработной платы увеличилась на 1,1% по сравнению с 1 апреля до 2 996,722 млн гривен.

Также 1 июля в Украине увеличился прожиточный минимум.

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