За май долги по зарплатам увеличились почти на 5%

После увеличения в апреле, на 1 июня 2020 года задолженность по выплате заработной платы увеличилась на 4,9% по сравнению с 1 мая до 3 142,792 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передают Українські Новини.

Наибольшая задолженность по выплате заработной платы на 1 июня 2020 года была зафиксирована в Донецкой области – 666,009 млн гривен, Днепропетровской – 422,780 млн гривен и Харьковской – 458,812 млн гривен.

Данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя и части зоны проведения АТО.

Задолженность по выплате заработной платы в Украине на 1 июня 2020 года:

На 1 июня 2020 года, млн гривен в % к 01.05.2020 Всего 3 142,792 104,9 Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства 48,822 98,7 Промышленность 2 321,753 105,1 - Добывающая промышленность 372,291 129,1 - Обрабатывающая промышленность 1 850,414 101,3 - Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 47,437 126,4 - Водоснабжения; канализация, обращения с отходами 51,613 91,1 Строительство 50,610 95,9 Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления 31,280 100,5 Транспорт и связь 277,893 110,5 Временное размещение и организация питания 6,734 103,2 Информация и телекоммуникации 11,911 99,6 Финансовая деятельность 10,662 100,3 Операции с недвижимостью 60,093 100,5 Профессиональная, научная и техническая деятельность 251,393 101,7 Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания 16,158 104,6 Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование 5,657 107,8 Образование 17,732 107,6 Здравоохранение и социальная помощь 30,174 107,4 Искусство, спорт, развлечения и отдых: 0,779 261,4 Предоставление других услуг 1,145 114,3

Как сообщали Українські Новини, на 1 мая 2020 года задолженность по выплате заработной платы увеличилась на 1,1% по сравнению с 1 апреля до 2 996,722 млн гривен.

Также 1 июля в Украине увеличился прожиточный минимум.