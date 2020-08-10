Заболеваемость коронавирусом в Киеве упала еще вдвое за сутки

Количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киеве 9 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 66 человек до 9 564.

Об этом сообщил мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Количество больных коронавирусом в Киеве увеличилась за минувшие сутки на 66 человек. На сегодня в столице уже 9 564 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал он.

Среди заболевших 40 женщин в возрасте от 19 до 81 года и две девочки в возрасте 2 и 15 лет, а также 23 мужчины в возрасте от 22 до 78 лет и один мальчик в возрасте 4 лет.

В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов, остальные пребывают на самоизоляции под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 14, в Дарницком - 10 и в Деснянском - 9.

Как сообщали Українськi Новини, 8 августа количество заболевших коронавирусом в Киеве увеличилось на 120 человек до 9 498, умерших - на 2 человека до 147.

Тем временем заболеваемость коронавирусом в Украине падает второй день подряд.