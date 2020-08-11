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11 августа 2020, вторник, 11:28 412
Общество 2020-08-11T11:29:20+03:00
Українські Новини
Кандидат в мэры Киева снял однушку на Дарнице, чтоб "пожить с народом". Но ненадолго

Кандидат в мэры Киева снял однушку на Дарнице, чтоб "пожить с народом". Но ненадолго

Ольга Фандорина
Дарница, аренда жилья, Андрей Пальчевский, Выборы мэра Киева, Однокомнатная квартира
Андрей Пальчевский. Фото: Фейсбук/Андрей Пальчевский
Андрей Пальчевский. Фото: Фейсбук/Андрей Пальчевский

Кандидат в мэры Андрей Пальчевский, который заказал у социологической службы "Интер-акция" рейтинг, в котором "получил" 22,7% электоральной поддержки, снял квартиру на Дарнице, чтоб успеть перед выборами пожить в каждом районе Киева. Об это он сообщил об этом на своем Facebook. 

По словам Пальчевского, он снял квартиру на проспекте Григоренко, хотя название улицы у него и не получилось выговорить с первого раза. На видео можно увидеть обычную однокомнатную квартиру, также почему-то Пальчевский решил подчеркнуть то, что у него теперь есть зеленый чайник с зеленым чаем после чего вспомнил о Владимире Зеленском. 

"Как и обещал, до выборов, а может быть судьба заставит и вообще пожить во всех районах Киева. Начал с Дарницы, улица Григоренко, 38 метров однушка, очень круто - сексуальный зеленый чайник, зеленый - как Владимир, напоминает мне о том, в какую эпоху мы живем", - подметил общественный деятель. - "Вон там дальше у нас на районе, как поет неизвестный вам, находятся турники, на них болтаются молодые люди, я надеюсь, по собственной воле. Отжимаются сильные мужчины и, кстати, девушки - украшение десятого района", - заявил Пальчевский. 

А тем временем, информация, когда именно получил украинское гражданство Андрей Пальчевский, засекречена Госмиграции.

Позднее журналист-расследователь Владимир Бойко заявил, что "Пальчевский - мошенник с двойным гражданством, сбежавший из РФ от долгов". 

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