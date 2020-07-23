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23 июля 2020, четверг, 16:00 1083 Документ
Политика 2020-07-23T16:10:22+03:00
Українські Новини
Информация, когда именно получил украинское гражданство Андрей Пальчевский, засекречена Госмиграции

Информация, когда именно получил украинское гражданство Андрей Пальчевский, засекречена Госмиграции

Кира Молчанова
Гражданство, Расследование, Пальчевский, Назначение на должность, Получение гражданства, Андрей Пальчевский
Андрей Пальчевский. Фото: Фейсбук/Андрей Пальчевский
Андрей Пальчевский. Фото: Фейсбук/Андрей Пальчевский

Государственная миграционная служба не намерена раскрывать информацию, когда именно перешел в украинское гражданство из российского заявленный кандидатом на выборах мера Киева основатель клиники "Евролаб", Андрей Пальчевский.  Об этом говорится в ответе службы на информационный запрос Українських Новин.

В ответе уточняется, что Госмиграции "не имеет правовых оснований" для предоставлений такой информации, поскольку она, по оценке чиновников, является конфиденциальной и относится к защищенным персональным данным.

При этом, сведения о гражданстве не включены ни в один из существующих официальных перечней информации, составляющей персональные данные (национальность, состояние здоровья, вероисповедание и проч). А также не могут быть "конфиденциальной информацией" (касающейся юридического или физического лица, доступ к которой им ограничен), поскольку государственные органы не могут относить к "конфиденциальной" создаваемую ими информацию.

Андрей Пальчевский еще в 2005 году имел гражданство Российской Федерации. А уже в 2010 году принимал присягу государственного служащего Украины при назначении на высокий пост в министерстве правительства Азарова. Копия присяги была предоставлена министерством на информационный запрос Українських Новин.

 

 

Сам Пальчевский был назначен первым заместителем Министра по делам семьи, молодежи и спорта 6 апреля 2010 года, а уволен 14 июля того же года распоряжениями Кабмина, скрепленными приказами министра Равиля Сафиуллина. При этом, причина столь скоротечного увольнения в приказах не указывалась.

Уже в то время поднимались вопросы гражданства Пальчевского. Однако и Сафиуллин и Азаров заявляли, что "с гражданством у него давно все в порядке", отказываясь давать какие-либо подробности. 

Позднее журналист-расследователь Владимир Бойко заявил, что "Пальчевский - мошенник с двойным гражданством, сбежавший из РФ от долгов". 

Андрей Пальчевский родился в Киеве, но после учебы в Военном институте Минобороны СССР жил и работал в РФ. 11 лет возглавлял  крупное российское предприятие и баллотировался в Госдуму РФ с Партией любителей пива. В 2005 году переехал в Украину и основал сеть медицинских лабораторий "Евролаб".

В 2019 году во время дебатов с Петром Поршенко именно в "Евролабе" согласился сдавать анализы Владимир Зеленский, хотя оппоненты утверждали, что Пальчевский является его близким другом и соратником.

В украинской версии Википедии содержится утверждение, якобы уже в 2004 году Пальчевский находился в Киеве и был активным участием событий на Майдане. Но подтверждающая ссылка ведет на текст интервью, где о киевских событиях 2003-2004 годов не упоминается ни единым словом.

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