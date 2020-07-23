Информация, когда именно получил украинское гражданство Андрей Пальчевский, засекречена Госмиграции

Государственная миграционная служба не намерена раскрывать информацию, когда именно перешел в украинское гражданство из российского заявленный кандидатом на выборах мера Киева основатель клиники "Евролаб", Андрей Пальчевский. Об этом говорится в ответе службы на информационный запрос Українських Новин.

В ответе уточняется, что Госмиграции "не имеет правовых оснований" для предоставлений такой информации, поскольку она, по оценке чиновников, является конфиденциальной и относится к защищенным персональным данным.

При этом, сведения о гражданстве не включены ни в один из существующих официальных перечней информации, составляющей персональные данные (национальность, состояние здоровья, вероисповедание и проч). А также не могут быть "конфиденциальной информацией" (касающейся юридического или физического лица, доступ к которой им ограничен), поскольку государственные органы не могут относить к "конфиденциальной" создаваемую ими информацию.

Андрей Пальчевский еще в 2005 году имел гражданство Российской Федерации. А уже в 2010 году принимал присягу государственного служащего Украины при назначении на высокий пост в министерстве правительства Азарова. Копия присяги была предоставлена министерством на информационный запрос Українських Новин.

Сам Пальчевский был назначен первым заместителем Министра по делам семьи, молодежи и спорта 6 апреля 2010 года, а уволен 14 июля того же года распоряжениями Кабмина, скрепленными приказами министра Равиля Сафиуллина. При этом, причина столь скоротечного увольнения в приказах не указывалась.

Уже в то время поднимались вопросы гражданства Пальчевского. Однако и Сафиуллин и Азаров заявляли, что "с гражданством у него давно все в порядке", отказываясь давать какие-либо подробности.

Позднее журналист-расследователь Владимир Бойко заявил, что "Пальчевский - мошенник с двойным гражданством, сбежавший из РФ от долгов".

Андрей Пальчевский родился в Киеве, но после учебы в Военном институте Минобороны СССР жил и работал в РФ. 11 лет возглавлял крупное российское предприятие и баллотировался в Госдуму РФ с Партией любителей пива. В 2005 году переехал в Украину и основал сеть медицинских лабораторий "Евролаб".

В 2019 году во время дебатов с Петром Поршенко именно в "Евролабе" согласился сдавать анализы Владимир Зеленский, хотя оппоненты утверждали, что Пальчевский является его близким другом и соратником.

В украинской версии Википедии содержится утверждение, якобы уже в 2004 году Пальчевский находился в Киеве и был активным участием событий на Майдане. Но подтверждающая ссылка ведет на текст интервью, где о киевских событиях 2003-2004 годов не упоминается ни единым словом.