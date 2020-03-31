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31 марта 2020, вторник, 17:21 440
Общество 2020-03-31T17:21:34+03:00
Українські Новини
Пальчевский - мошенник с двойным гражданством, сбежавший из РФ от долгов, - журналист Бойко

Пальчевский - мошенник с двойным гражданством, сбежавший из РФ от долгов, - журналист Бойко

Ольга Фандорина
Eurolab, Андрей Пальчевский
Пальчевский Андрей. Фото: politeka.net
Пальчевский Андрей. Фото: politeka.net

Бизнесмен и основатель частной медицинской клиники Eurolab Андрей Пальчевский, который называет себя журналистом и критикует правительство, обвиняя в сокрытии числа зараженных коронавирусом, на самом деле является профессиональным мошенником, который пользуется паникой в обществе и подогревает ее. Об этом заявил журналист-расследователь Владимир Бойко в эфире программы "Вільна територія" на канале "Я-UA".

"Я вас уверяю, что Андрей Иванович Пальчевский не имеет никакого отношения ни к медиа бизнесу, ни к журналистике. Это профессиональный мошенник, которого я очень хорошо знал, потому что именно я 10 лет назад помог ему лишиться государственной службы, где он три месяца находился на очень высокой должности в правительстве Азарова. Был первым заместителем министра по делам семьи, молодежи и спорта", - рассказал журналист.

По словам Бойко, Пальчевский попал в политику и на экраны благодаря панике и истерике, которые возникли в 2009 году из-за слухов о вспышке птичьего гриппа. "Именно тогда на экранах появился господин Пальчевский. Он представлялся ведущим эпидемиологом, вирусологом и каким-то еще медицинским светилом Украины. Выступал в белом халатике, с микроскопом - словно он только что оторвался от научных исследований в области эпидемиологии. И рассказывал с экранов, как предотвращать распространение птичьего гриппа, какие надо принимать препараты, давал медицинские рекомендации. Все принимали это за чистую монету, потому что он представлялся как основатель компании "Евролаб" - все думали, что он медик", - отметил Владимир Бойко.

Вскоре после этого, рассказал журналист, Пальчевский "вдруг назначается" на должность первого замминистра по делам семьи, молодежи и спорта. Бойко добавил, что после личного знакомства в коридорах министерства, при котором Пальчевский ему хамил и нецензурно выражался, журналист решил узнать подробнее об этом человеке.

"Вернулся домой, и за два часа узнал о нем все. Что он обманул Азарова, что у него российский паспорт - он же так и не отказался от российского гражданства и обманным путем получил украинское. По упрощенной процедуре, как уроженец Киева. Он не выполнил обещание в декларации - сдать российский паспорт. И много чего еще. О его аферах, о контрабанде", - заявил Владимир Бойко.

Он отметил, что Пальчевский родился в Киеве, но после окончания школы, еще во времена СССР переехал в Москву. "Учился там в Институте военных переводчиков, а также по окончании несколько лет работал переводчиком в Лаосе. Затем его просто поперли с этой работы - человек же аферист. Он подвизался в каком бизнесе, был председателем "Партии любителей пива" РФ, от которой баллотировался в Госдуму РФ. В конце концов из-за долгов он сбежал из России, от кредиторов, окопался в Киеве - как раз во времена Ющенко. Где-то нашел деньги, вложил их в "Евролаб" и стал искать, где можно заработать", - рассказал журналист.

По его словам, вскоре Пальчевского познакомили с Азаровым. "И вот каким-то образом, благодаря этим передачам, где он представлялся эпидемиологом и медицинским светилом, Пальчевского вывели на Азарова. И он убедил Азарова, что является резидентом Главного разведуправления Министерства обороны РФ и направлен сюда, чтобы контролировать денежные потоки, что его надо обязательно назначить куда-либо министром или заместителем министра", - отметил Бойко.

По словам журналиста, Пальчевского уволили из Минспорта именно после его статей на сайте ОРД. "Когда Азаров это прочитал и понял, как его, старого идиота, вот так какой-то жулик из Москвы развел на ровном месте как котенка - скандал был колоссальный. Тут же собрался Кабмин, и пинком под зад Пальчевского выбросили с госслужбы. Формально - за то, что он обманул СБУ при анкетировании - не указал, что у него российское гражданство, но фактически - за то, что он убедил Азарова в том, что он якобы является резидентом Главного управления разведки Минобороны РФ. Это обычный мошенник, который разводил таких, как Азаров, на деньги, и жил за их счет", - заявил расследователь.

Он также рассказал, что вскоре после увольнения из Кабмина Пальчевский появился в шоу "Холостяк" на телеканале "Интер". После этого с Владимиром Бойко связалась супруга Пальчевского, которую он оставил в Москве и которой не платит алименты на содержание их общих детей. "Поэтому ничего удивительного в том, что сейчас Пальчевский вновь возник на экранах. Начинается эпидемия коронавируса. А это как раз такая ситуация, в которой такие, как Пальчевский, ловят рыбку в мутной воде", - заключил Владимир Бойко.

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