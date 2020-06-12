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12 июня 2020, пятница, 14:33 80
Недвижимость 2020-06-12T15:00:02+03:00
Українські Новини
Богдан раскритиковал Зеленского, после того как к его другу-застройщику пришло с обысками ГБР

Богдан раскритиковал Зеленского, после того как к его другу-застройщику пришло с обысками ГБР

Петр Стуженко
Обыск, Президент Украины, ГБР, Владимир Зеленский, Андрей Богдан, Андрей Ваврыш
Андрей Ваврыш. Фото: facebook/vavrysh.andrey
Андрей Ваврыш. Фото: facebook/vavrysh.andrey

Бывший руководитель Офиса Президента Андрей Богдан раскритиковал Президента Украины Владимира Зеленского после того, как к его другу бизнесмену-застройщику Андрею Ваврышу пришли с обысками детективы Государственного бюро расследований (ГБР).

Об этом сообщил интернет-издание Страна.ua.

Напомним, Богдан 11 июня в очень резкой форме "наехал" на Зеленского. "Что до лишения меня власти - так я вам благодарен, потому что мое имя не будет иметь отношение к хаосу, в который вы бросаете страну. Мне жаль, что мечты о стране со счастливыми людьми и без коррупции вы променяли на теплую ванну для себя и дешевые прихоти непрофессиональных и самовлюбленных людей, которые вами манипулируют", - написал Богдан.

Поводом для таких заявлений сам бывший руководитель Офиса Президента назвал интервью Владимира Зеленского, в котором тот нелицеприятно о нем отзывался. Но, возможно, у неожиданно проснувшейся оппозиционности Богдана был и иной мотив.

Как раз вчера к его близкому другу-застройщику Андрею Ваврышу пришло с обысками детективы ГБР.  О проведении обыска написал сам Андрей Ваврыш на своей странице в Facebook.

"Мои работники поймали кучу инвестнянь от ГБР, пришедшие поздравить с новым офисом", - образно описал ситуацию бизнесмен, опубликовав решение суда, по которому у него проходил обыск. Речь идет о проверке законности строительства более десятка жилищных комплексов.

Скриншот: Faceook/ Андрей Ваврыш

Скриншот: Faceook/ Андрей Ваврыш

обыск у вавриша

Напомним, 11 июня, СМИ опубликовали интервью с Зеленским, в котором Президент заявил, что намеревался назначить Богдана генеральным прокурором. Но его планы изменились, когда он увидел, как "власть его съедает". Теперь они и вовсе не общаются.

Андрей Богдан выступил с обвинениями против Зеленского после слов Президента.

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