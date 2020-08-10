На активистов, устроивших митинг под посольством Беларуси, составили 5 протоколов

Полиция составила 5 административных протоколов за нарушение порядка возле посольства Беларуси в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

"Во время акции у посольства Республики Беларусь на улице Коцюбинского группа мужчин нарушали правопорядок. По требованию сотрудников полиции прекратить действия они не реагировали и продолжали агрессивно вести себя", - сказано в нем.

Согласно сообщению, для установления личных данных 5 правонарушителей доставили в Шевченковское управление полиции, где после проверки участковые составили на них административные материалы по ст. 173 (мелкое хулиганство) и ст. 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса об административных правонарушениях.

Правонарушителям грозит наложение штрафа от восьми до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест на срок до пятнадцати суток.

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