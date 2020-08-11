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11 августа 2020, вторник, 06:36 3948
Медицина 2020-08-11T07:00:01+03:00
Українські Новини
Обновился список стран, после возвращения из которых не нужно проходить двухнедельную изоляцию

Обновился список стран, после возвращения из которых не нужно проходить двухнедельную изоляцию

Александр Савич
Въезд в Украину, Коронавирус в мире, Пандемия коронавируса, список стран
Европа. Фото: pixabay
Европа. Фото: pixabay

Вслед за информацией о том, что Греция попала в "красную" зону по распространению коронавируса, обновился список стран, после возвращения из которых в Украину нет необходимости идти на двухнедельный карантин или сдавать тест на COVID-19. Об этом у себя в telegram канале со ссылкой на Минздрав сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Так, украинцам нет необходимости проходить карантин или делать тест на коронавирус после возвращения из Швеции, Португалии, Хорватии, Беларуси, Великобритании, Италии, Словении, Египта, Чехии, Венгрии, Турции, Грузии и ряда других стран.

"В то же время по прибытию на территорию Украины из Бразилии, Бахрейна, Мальдив, Израиля, США, Панамы и других государств "красной" зоны 14-дневная изоляция или тест на COVID-19 являются обязательными", – написал Криклий.

Полный список стран размещен на сайте Минздрава.

Министр также напомнил, что в международных аэропортах "Борисполь", "Львов", "Одесса" и "Харьков" находятся лаборатории для прохождения тестов на коронавирус.

Как сообщали Українські новини, в Украине увеличилось количество госпитализаций и смертельных случаев от COVID-19.

Также в Офисе Президента опасаются, что от коронавируса начнут умирать по 40-50 человек в день.

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