Обновился список стран, после возвращения из которых не нужно проходить двухнедельную изоляцию

Вслед за информацией о том, что Греция попала в "красную" зону по распространению коронавируса, обновился список стран, после возвращения из которых в Украину нет необходимости идти на двухнедельный карантин или сдавать тест на COVID-19. Об этом у себя в telegram канале со ссылкой на Минздрав сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Так, украинцам нет необходимости проходить карантин или делать тест на коронавирус после возвращения из Швеции, Португалии, Хорватии, Беларуси, Великобритании, Италии, Словении, Египта, Чехии, Венгрии, Турции, Грузии и ряда других стран.

"В то же время по прибытию на территорию Украины из Бразилии, Бахрейна, Мальдив, Израиля, США, Панамы и других государств "красной" зоны 14-дневная изоляция или тест на COVID-19 являются обязательными", – написал Криклий.

Полный список стран размещен на сайте Минздрава.

Министр также напомнил, что в международных аэропортах "Борисполь", "Львов", "Одесса" и "Харьков" находятся лаборатории для прохождения тестов на коронавирус.

Как сообщали Українські новини, в Украине увеличилось количество госпитализаций и смертельных случаев от COVID-19.

Также в Офисе Президента опасаются, что от коронавируса начнут умирать по 40-50 человек в день.