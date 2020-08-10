Они были пьяные и обкуренные: Лукашенко высказался о протестующих в Минске

Президент Беларуси Александр Лукашенко помимо того, что назвал протестующих овцами, а выборы праздником, также заявил, что большинство митингующих в Минске прошлой ночью, были "пьяными и обкуренными". Об этом сообщает БЕЛТА.

"Им нужна жертва... Вы видите, что там и школьники есть: 16, 17, 18 лет - разные. Ведь их эти кукловоды просто бросают на штыки, а сами прячутся за спину. Мы задержали этих организаторов, которые прятались, - около трех тысяч по Беларуси, из них почти половина - в Минске. Обкуренных, пьяных много, с наркотиками - ужас. Поэтому мы очень жестко реагируем, чтобы, не дай бог, не допустить пожара", – заявил президент.

Лукашенко также заявил, что митингующие собрались толпами и блокировали 33 участка в Минске уже после восьми часов.

"Они давили на людей и не позволяли выйти. Мне прошлось привлечь военных, чтобы эвакуировать их. Даже Центральную комиссию пришлось защищать. То есть они по всем направлениям предприняли попытку давления. Я всех предупредил, и власть с этим справилась", – утверждает Лукашенко.

По словам главы государства, правоохранители действовали мягко, правда, однажды им пришлось применить резиновые пули, когда протестующие хотели взять штурмом столичное РУВД и напали на милиционера.

"Озверевшие люди! Поэтому ситуация ночью была напряженная, но милиция - молодцы, справились. Армию и Службу безопасности мы привлекли, только чтобы эвакуировать избирательные комиссии. Они-то в чем виноваты? В чем виноваты учителя и врачи, которые организовали выборы? Было таких 33 комиссии - мы их без проблем эвакуировали. Очень быстро и четко сработали по подсчету голосов на участках и стабилизировали ситуацию", – отметил Александр Лукашенко.

Как сообщали Українські Новини, на акциях протеста в Беларуси задержали около 3 тыс. человек.

Также во время акций протеста в Минске избили украинского журналиста.