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  • Они были пьяные и обкуренные: Лукашенко высказался о протестующих в Минске
10 августа 2020, понедельник, 14:32 408
Мир 2020-08-10T14:33:08+03:00
Українські Новини
Они были пьяные и обкуренные: Лукашенко высказался о протестующих в Минске

Они были пьяные и обкуренные: Лукашенко высказался о протестующих в Минске

Елизавета Кесельман
Александр Лукашенко, Беларусь, выборы президента Беларуси, митинги в Беларуси
Александр Лукашенко. Фото: пресс-служба президента Беларуси
Александр Лукашенко. Фото: пресс-служба президента Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко помимо того, что назвал протестующих овцами, а выборы праздником, также заявил, что большинство митингующих в Минске прошлой ночью, были "пьяными и обкуренными". Об этом сообщает БЕЛТА.  

"Им нужна жертва... Вы видите, что там и школьники есть: 16, 17, 18 лет - разные. Ведь их эти кукловоды просто бросают на штыки, а сами прячутся за спину. Мы задержали этих организаторов, которые прятались, - около трех тысяч по Беларуси, из них почти половина - в Минске. Обкуренных, пьяных много, с наркотиками - ужас. Поэтому мы очень жестко реагируем, чтобы, не дай бог, не допустить пожара", – заявил президент. 

Лукашенко также заявил, что митингующие собрались толпами и блокировали 33 участка в Минске уже после восьми часов.

"Они давили на людей и не позволяли выйти. Мне прошлось привлечь военных, чтобы эвакуировать их. Даже Центральную комиссию пришлось защищать. То есть они по всем направлениям предприняли попытку давления. Я всех предупредил, и власть с этим справилась",  утверждает Лукашенко.

По словам главы государства, правоохранители действовали мягко, правда, однажды им пришлось применить резиновые пули, когда протестующие хотели взять штурмом столичное РУВД и напали на милиционера.

"Озверевшие люди! Поэтому ситуация ночью была напряженная, но милиция - молодцы, справились. Армию и Службу безопасности мы привлекли, только чтобы эвакуировать избирательные комиссии. Они-то в чем виноваты? В чем виноваты учителя и врачи, которые организовали выборы? Было таких 33 комиссии - мы их без проблем эвакуировали. Очень быстро и четко сработали по подсчету голосов на участках и стабилизировали ситуацию", отметил Александр Лукашенко.

Как сообщали Українські Новини, на акциях протеста в Беларуси задержали около 3 тыс. человек. 

Также во время акций протеста в Минске избили украинского журналиста. 

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