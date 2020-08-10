Лукашенко назвал выборы "праздником", а протестующих "овцами"

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал президентские выборы "праздником", заявив, что на голосование пришло рекоррдное количество людей за всю историю госудасрства. Об этом Лукашенко заявил на встрече с главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым, передает госагентство БЕЛТА.

Лукашенко также отметил, что после объявления окончательных результатов явка может оказаться еще больше.

"Вы же видели, что мы хотели людям подарить праздник, и они действительно откликнулись. Меня, честно говоря, умиляет, когда с маленьким детишками приходят. Понимаете, это праздник", — сказал Лукашенко, добавив, что "кому-то захотелось испортить этот праздник".

Кроме того, переизбранный президент назвал протестующих "овцами", заявив, что ими якобы руководили с помощью телефонных звонков из-за границы.

"Мы зафиксировали звонки из-за границы. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, простите меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять", — заявил Лукашенко.

Как сообщали Українські Новини, в штабе Тихановской не признают результаты выборов президента.